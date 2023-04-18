Международный День памятников и исторических мест: Как отмечали 18 апреля в Томске

18 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: Виктория Евстафьева, 2016 год

Сегодня, 18 апреля, отмечается Международный День памятников и исторических мест. В 1983 году памятную дату установила Ассамблея Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест, созданная при ЮНЕСКО. Ежегодно по всему миру в этот день проводятся различные мероприятия, призванные привлечь внимание общественности к сохранению культурного наследия.

В Томске с 2004 года проходили праздничные пикеты, приуроченные к Международному Дню памятников и исторических мест. На Ново-Соборной площади выступал фольклорно-этнографический ансамбль «Пересек», активисты устраивали детские игры и показывали, что, собственно, требуется сохранять.

В рамках пикета ежегодно проходил сбор подписей под петицией к губернатору и мэру. Тогда, как и сейчас, горожан беспокоили беспорядочная застройка исторического центра, статус исторического поселения и восстановление памятников деревянной архитектуры.

Последний раз праздник отметили в нашем городе в 2020 году, тогда команда проекта «Раскрась Томск!» провела серию вебинаров и игр. В этом году, насколько известно «Томскому Обзору», никаких тематических мероприятий организовано не будет. Кстати, в соседнем Новосибирске сегодня прошел тематический пикет, организованный Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры.

Вспоминаем, как проходили пикеты в 2015, 2016 и 2017 годах.

2015 год

В этом году 18 апреле на площади Ново-Соборной прошел праздничный пикет, на котором выступил фольклорно-этнографический ансамбль «Пересек». Развлекательной частью организаторы не ограничились: была подготовлена петиция к губернатору Томской области Сергею Жвачкину и градоначальнику Ивану Кляйну. Главное, что обозначили авторы петиции — обеспокоенность появлением многоэтажек в исторической части города.

Фото: Мария Аникина

2016 год

В 2016-м на Ново-Соборной были выставлены стенды с информацией об историческом наследии Томска, актуальных проблемах и вариантах их решения. Участие в мероприятии принял и фольклорно-этнографический ансамбль «Пересек». Все желающие могли лично напечатать открытки с символом акции «Сжечь нельзя сохранить» томских художников Лукии Муриной и Николая Исаева, которая проводится в Томске не первый год.

Главный акцент в ходе акции был сделан на сбор подписей под обращением в адрес губернатора Томской области и мэра Томска с просьбой принять необходимые меры по сохранению историко-культурного наследия. Градозащитники просили сохранить за городом статус исторического поселения, обеспечить финансирование работ по восстановлению деревянных памятников и наладить работу по сохранению исторического центра.

Фото: Виктория Евстафьева

2017 год

В 2017 году традиционный пикет прошел в воскресенье, 16 апреля, у фонтана на площади Ново-Соборной.

В рамках этого мероприятия были организованы фотовыставка лучших работ конкурса «Томск — город наизнанку» разных лет и выступление фольклорно-этнографического ансамбля «Пересек». Также взрослые и дети приняли участие в акции «Раскрасим город вместе».

Фото: Владимир Дударев

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