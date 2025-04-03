В Кузбассе ввели выплаты беременным школьницам и студенткам

3 апреля 2025 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов, из архива издания

Беременные школьницы и студентки в Кузбассе будут получать по 100 тыс. рублей. Кuzbass.aif.ru разбирается в предпосылках введения новых льгот и их возможных последствиях.

Издание связывает новые выплаты с демографической ямой и низким коэффициентом рождаемости, который в Кузбассе, например, составляет 1,22 — ниже среднего по стране. В 2025 году Кемеровская область получит 488,8 млн рублей из федеральной казны и добавит ещё 25,7 млн своих на проекты по повышению рождаемости.

По данным доклада уполномоченного по правам ребёнка в Кузбассе Валентины Богатенко, численность беременных несовершеннолетних в Кузбассе с 2021 по 2023 года снизилась с 605 до 388 человек в год (количество абортов сократилось с 117 до 89).

Экономист Евгений Харлампенков сообщил kuzbass.aif.ru, что, скорее всего, выплаты беременным войдут в статью не программных расходов, бюджет которой составляет 10,28 млрд руб. Бюджет области на 2025 год — 245,95 млрд руб. Даже 50 млн рублей (если считать, что беременных и тех, кто реально родил, около 500 человек в год) сильно не ударят по региональной казне, как полагает эксперт.

«Рождаемость снижается, ребёнок становится драгоценностью. Решение об этих выплатах — это выстраданное решение. Но ограничение по проживаемости в регионе должно быть (сейчас в постановлении Правительства Кузбасса нет уточнений по географии/национальности получателей — Ред.). Мы ведь когда приезжаем в Москву или Санкт-Петербург, на нас не действуют карты москвича или петербуржца. Если всём платить, то бюджета области не хватит. Будет федеральная программа, тогда пожалуйста», — говорит Евгений Харлампенков.

Он не думает, что школьницы массово начнут беременнеть, однако считает, что такие молодые мамы надолго выпадают из экономики региона. «Какое образование они могут получить, когда на руках маленький ребёнок? Необразованные люди экономикой не приветствуются, но и людей бросать нельзя. С точки зрения демографии прерывание беременности чревато бесплодием».

В свою очередь новокузнечанка Анастасия Переходова, которая родила ребёнка в 15 лет, считает, что ранняя беременность — это тот ещё квест.

«Я бы не рекомендовала его проходить никому. Сначала нужно отучиться, организовать себе место в жизни, а потом уже детей рожать. Ребёнок — это однозначно дорого, в современных реалиях и 100 тысяч не заметишь, как разлетятся. Для дочери хочу лучшей жизни без этого „выживания“, которое мы с ней прошли. Хочу наполненного досуга, путешествий... Стараемся держать нос по ветру и строить лучшее будущее. Дочь мечтает отучиться на врача», — заключает новокузнечанка.

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