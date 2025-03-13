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У томской поликлиники №10 новый главврач

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Сегодня, 13 марта, новым главным врачом томской поликлиники № 10 назначена Марина Мусина, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Новый руководитель работает в системе здравоохранения более 30 лет. С 2009 года она практиковала в Межвузовской поликлинике Томска, которую возглавляла с 2023 года.

В 1994 году Марина Мусина окончила Новосибирский медицинский институт по специальности «педиатрия» (квалификация «врач-педиатр»). Трудовую деятельность начала в 1994 году районным педиатром Болотнинской центральной районной больницы, затем была назначена на должность заведующей детской консультацией — врачом-педиатром.

С 2004 по 2009 год работала в Узловой больнице на станции Томск-2 Западно–Сибирской железной дороги врачом-педиатром. С 2009 года по 2025 год работала в Межвузовской поликлинике, где начинала работу в должности врача-педиатра, в 2018 году стала заместителем главного врача по медицинской части, с января 2023 года назначена на должность главного врача.

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