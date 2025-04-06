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Ледоход на Томи начался в Томске

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Сегодня, 6 апреля, ледоход на Томи прошел Лагерный сад и остановился в районе Коммунального моста в Томске, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Дмитрий Махиня.

Отмечается подъем уровня воды на гидростворе Томи +266 см, на водопосте +153 см, однако критические уровни не превышены.

Напомним, ледоход на Томи пришел в Томскую область накануне, 5 апреля. Тогда он остановился в 35 километрах от города.

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