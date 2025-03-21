Строительный кран упал в Томске, без света остались около 15 домов
Сегодня, 21 марта, в Томске в районе дома по ул. Карташова, 13а упал самоходный строительный кран.
Как сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу облпрокуратуры, в результате инцидента никто не пострадал.
В пресс-службе мэрии уточняют, что упавшая конструкция сломала электрическую опору, в результате чего около 15 домов на пересечении улиц Карташова и Кузнецова остались без света. Предполагается, что подача электроэнергии будет восстановлена сегодня к вечеру.
«В настоящий момент на месте происшествия ведутся следственные мероприятия. По их завершению специалисты сразу же приступят к работам по восстановлению энергоснабжения», — говорится в сообщении.
Причина падения крана устанавливается.
Фото: Савелий Петрушев
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