Количество выданных ипотечных кредитов в Томской области снизилось более чем в два раза

3 апреля 2025 / Томский Обзор / Фото: Игорь Фаткулин, из архива издания

В Томской области зафиксировано снижение количества выданных ипотечных кредитов. Об этом сообщает региональный Союз строителей со ссылкой на данные Дом.РФ.

Так, за первые два месяца 2025 года в Томской области выдано 527 ипотечных кредитов, тогда как годом ранее этот показатель составлял 1 153 единицы. При этом суммарный объем выдач снизился до 2 124 млн рублей против 3 983 млн рублей в январе–феврале 2024 года.

Усредненная сумма кредита за год выросла на 23% (до 4,1 млн рублей), средний срок займа — на 5% (до 25,3 года).

Также сообщается, что в двух крупнейших банках страны заявили о снижении ипотечных ставок. В Сбербанке коррекция условий коснулась нескольких рыночных программ, включая покупку квартир на первичном и вторичном рынках, а также кредитов на строительство частного дома и приобретение объектов, которые находятся на проектном финансировании банка. В зависимости от программы ставки были снижены на 1,5-2,5%.

ВТБ скорректировал условия выдачи рыночных займов на 1,1-1,6% по программам покупки квартир и апартаментов, а также при получении средств на индивидуальное жилищное строительство. В банке отметили, что минимальные ставки доступны при условии оформления комплексного страхования, подтверждения дохода и не зависят от размера первого взноса.

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