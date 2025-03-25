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Новый тираж книги «Городское путешествие. Томск» — уже в продаже!

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В издательстве «Макушин Медиа» вышло второе издание книги Елены Фаткулиной «Городское путешествие. Томск».

В жанре городского сторителлинга она рассказывает об интересных местах, людях и любопытных деталях из истории Томска и его окрестностей: от природы и погоды до архитектурных памятников и знаковых событий. Во втором издании исправлены опечатки, добавлены новые иллюстрации и обновлена обложка.

«Городское путешествие. Томск» — дебютная книга, которую весной 2021 года тиражом 3000 экземпляров выпустили издательство «Макушин Медиа» и интернет-издание «Томский Обзор».
Та самая собирательная карта исторических районов Томска, которая полюбилась читателям в первом издании.
Фото: Савелий Петрушев

«Она очень полюбилась нашим читателям — ее часто брали в подарок друзьям, родственникам, причем как томичам, так и гостям города. Было много душевных историй, связанных с тем, кому и куда заказывали „ГПТ“. Например, родителям, которые когда-то учились в Томске, или скучающим по городу друзьям-томичам, разъехавшимся по разным городам и странам. Томские школьники использовали ее при подготовке „домашек“, как мы и мечтали, создавая книгу. Поэтому, конечно, как только тираж закончился, мы начали готовить переиздание», — рассказывает Василина Фаткулина, продюсер издательства.

Партнер проекта — Томский государственный университет. Тираж второго издания — 2000 экземпляров.

Партнерский разворот Томского госуниверситета в книге
Фото: Савелий Петрушев

Книга вышла в одноименной серии издательства «Макушин Медиа» — «Городское путешествие». Она знакомит читателя с историей, архитектурой, природой и удивительными фактами из жизни разных мест. Инфографика, иллюстрации, факты внутри книг «ГП» рассчитаны на читателей самого разного возраста. В 2022–2024 гг. в ней вышли путеводители «Деревянная архитектура Томска. Прогулка по Елани» (1-е и 2-е издания), «Где основан Томск. Путеводитель по Воскресенской горе», наборы открыток-путеводителей «Томские районы». Готовится к выходу «Городское путешествие. Красноярск» и путеводитель по «Татарской слободе» в Томске.

Книгу можно купить на маркетплейсе Ozon и в магазине издательства: пер. Совпартшкольный, 3, 3 этаж, офис 305 в будние дни с 13.00 до 17.00. До 17 апреля у нас действует большая скидка на обновленное издание — приобрести книгу можно по старой цене всего за 1500 рублей.

Также издание продается в магазинах-партнерах:

Фото: Савелий Петрушев

Реклама. Рекламодатель ООО «Макушин Медиа», ИНН 7017488413. Erid: 2SDnje6tXBa.

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