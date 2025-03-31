Дом за рубль в Томске. Как преобразился дом в пер. Кустарный, 4

31 марта 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Дом в пер. Кустарный, 4 восстанавливается по муниципальной программе «Дом за рубль» с 2019 года.

По словам председателя городского комитета по сохранению исторического наследия Никиты Кирсанова, в подлинном виде удалось сохранить только цокольный этаж, а деревянный сруб делали новый.

В 2024 году стартовала активная фаза реставрационных работ. Здание обзавелось декором в соответствии со своим первоначальным обликом, а внутри началась отделка.

В ноябре 2024 года стало известно, что мэрия по просьбе инвестора продлила действие льготной аренды здания. Причиной длительного восстановления стали ограничения, связанные с коронавирусом и санкции. Закончить восстановление здания планируется в текущем 2025 году.

Подробнее об истории дома читайте по ссылке.

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