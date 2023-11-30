Дом за рубль в Томске. 5 фактов о доме по пер. Кустарный, 4

30 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: Проект здания

Знакомим вас с домами, восстанавливаемыми в Томске по городской программе «Дом за рубль».

История, особенности участия, работа муниципалитета и арендаторов в совместном с администрацией города проекте #домзарубль на «Томском Обзоре».

Сегодня мы расскажем о здании по пер. Кустарный, 4.

История и архитектура

Так выглядело здание в 2010 году. Если бы оно сохранилось в таком виде до наших дней, то сруб можно было бы оставить. Фото: Никита Кирсанов

Деревянный трехэтажный дом с каменным низом, вероятно, был построен в 1900 году. Расположен в районе Белого озера и Воскресенской горы в старинном уголке города. Раньше этот переулок носил название Старокузнечный, но был такой в городе не один, чем регулярно вводил в заблуждение жителей. Поэтому в 1929 году был переименован в Кустарный.

Что располагалось

Так выглядел дом в 2020 году Фото: Никита Кирсанов

Сведения об авторе проекта и владельце дома не сохранились. Но известно, что близость к Сибирскому тракту делали этот район одной из крупных торговых и ремесленных площадок города. Вероятно, здание было доходным домом, где селились самые разные люди.

После революции на протяжении всего времени был жилым многоквартирником. В 2009 году случился сильный пожар, здание признали аварийным и расселили. В 2010 произошел еще один пожар, от него дом пострадал еще больше.

Участие в программе

В 2019 году дом на пер. Кустарный, 4 попал в программу «Дом за рубль». Торги в мае того же года выиграл Дмитрий Стародубцев, подрядной организацией стало ООО «Скит-93».

— Как и в случае с Московским трактом, 7, новейшая история дома уходит корнями в эпоху массированного натиска на исторический центр строительного бизнеса. Весь переулок Кустарный шёл под современную застройку, причём жители дома узнали о том, что участок под их домом был предварительно согласован под новое строительство только после пожара, который случился в 2009 году. Несмотря на общественный резонанс, который вызвал пожар этого здания, вопреки желанием жильцов, многие из которых настаивали на ремонте своего дома, дом был расселён — а вопрос о возможности строительства на этом участке долгое время оставался открытым. Закрылся этот вопрос только после утверждения в 2012 году проекта зон охраны объектов культурного наследия, которым на территории переулка была установлена зона сохранения деревянной застройки. Расселённый дом долгое время пустовал, неоднократно горел и когда, наконец, был передан в аренду по проекту «Дом за рубль», его деревянные конструкции уже не подлежали сохранению, — рассказал председатель городского комитета по сохранению исторического наследия Никита Кирсанов.

Что происходит сейчас?

Старое здание было полностью демонтировано, годных брёвен для строительства нового при сортировке, увы, не нашлось. Арендатор провел работы по усилению фундамента, отреставрировал цоколь, смонтировал сруб и завел его под крышу, установил кровлю. Сейчас у здания идет период усадки и работы временно приостановлены.

— В подлинном виде будет сохранён только цокольный этаж, а деревянный сруб пришлось делать новый, но с максимальным сохранением традиционной технологии: несмотря на то, что дом будет обшит в соответствии со своим первоначальным обликом, сруб изготовлен из окоренного бревна (брус или оцилиндрованное бревно программой «Дом за рубль» на таких домах не допускается). Активная фаза реставрационных работ вновь начнётся весной 2024 года, когда здание будут «одевать декором» и начнутся работы по внутренней отделке, — добавляет Никита Кирсанов.

Почему этот дом важно сохранять для города

Оригинальный резной декор дома, который планируется воссоздать Фото: Никита Кирсанов

— В отличие от застройки Московского тракта в районе переулка Типографского, от которой остался только один дом (Московский тракт, 7), переулок Кустарный удалось сохранить. Его градостроительная ценность сегодня связана именно с его сохранностью — в этом качестве он образует уютный пешеходный проход от улицы Яковлева с расположенной через дорогу деревянной старообрядческой церковью, к набережной Белого озера с открывающимся видом на Воскресенскую церковь. Со временем этот переулок планируется полностью восстановить. Его чётная сторона уже начала преображаться: дом на Кустарном, 6 уже восстановлен по программе «Дом за рубль» и введён в эксплуатацию, кирпичный дом на пер. Кустарный, 4а восстановлен собственником — причём восстановлен хорошо с максимальным сохранением исторического облика. В этом году начали заниматься и противоположной стороной — в рамках муниципальной программы «Сохранение исторического наследия» восстанавливают фасады исторического здания на пер. Кустарный, 3, в том числе декор, демонтированный при капитальном ремонте, который делался на этом доме 12 лет назад, — добавляет Никита Кирсанов.

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