Томского криминального авторитета задержали по делу об организации убийства

10 апреля 2025 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

Следственное управление СКР по Томской области возбудило уголовное дело об организации убийства в отношении 53-летнего жителя ЗАТО Северск, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на ведомство.

По версии следствия, фигурант предложил ранее судимому знакомому вместе организовать убийство местного жителя. Тот согласился и нашел исполнителя.

«В ноябре 2023 года исполнитель установил на нижнюю часть днища автомобиля потерпевшего взрывное устройство с целью его убийства, которое не сдетонировало по не зависящим от него обстоятельствам», — говорится в сообщении.

В апреле 2025 года сотрудники СКР, ФСБ РФ и полиции задержали предполагаемого организатора преступления.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п.п. «е», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства, совершенного общеопасным способом, из корыстных побуждений, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам), фигуранта арестовали.

Уголовные дела в отношении подельника организатора и исполнителя преступления направлены в суд для рассмотрения по существу.

В правоохранительных органах «Интерфаксу» уточнили, что дело возбудили в отношении северского криминального авторитета Константина Муковникова.

«Тем человеком, к которому обратился Муковников с предложением организовать убийство, является известный в Томске авторитет Игорь Рожин», — сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, в 2001 году Рожин был осужден за бандитизм, незаконное хранение оружия, подготовку к совершению заказных убийств и совершение взрывов. Он был приговорен к 14 годам лишения свободы.

В 2017 году Рожина вновь осудили на шесть лет за жестокое избиение своего бывшего сокамерника и перевозку частей для огнестрельного оружия. Он пытался оспорить приговор, но суд оставил его в силе. Рожин вышел на свободу 2 августа 2021 года.

В ноябре 2023 года Рожина арестовали по делу о покушении на убийство: местный житель нашел под днищем своего автомобиля самодельное взрывное устройство, которое не сработало. Подозреваемый вину не признал.

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