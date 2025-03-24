Томская спортсменка стала второй на чемпионате России по фристайлу

Томский Обзор / Фото: 24 марта 2025 // Фото: tomsk.gov.ru

Томичка Маргарита Вавилина заняла второе место на чемпионате России по фристайлу в дисциплине «могул».

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, четырнадцатилетняя спортсменка стала одной из самых юных участниц состязаний, что не помешало ей взять «серебро».

Всего в турнире приняли участие около 70 спортсменов со всей страны. Они боролись за звания сильнейших в дисциплинах «могул» и «парный могул».

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