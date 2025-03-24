18+
18+
РЕКЛАМА

Томская спортсменка стала второй на чемпионате России по фристайлу

Город, Спорт, Спорт в Томске, Томские новости, спорт чемпионат интересные новости Томска лыжники Томская спортсменка стала второй на чемпионате России по фристайлу

Томичка Маргарита Вавилина заняла второе место на чемпионате России по фристайлу в дисциплине «могул».

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, четырнадцатилетняя спортсменка стала одной из самых юных участниц состязаний, что не помешало ей взять «серебро».

Всего в турнире приняли участие около 70 спортсменов со всей страны. Они боролись за звания сильнейших в дисциплинах «могул» и «парный могул».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томской области планируют увеличить объем переработки рыбы и активней продавать ее на юг России

13 марта 2025
Томские новости

Строительный кран упал в Томске, без света остались около 15 домов

21 марта 2025
Томские новости

За год аренда малогабаритного жилья в Томске подорожала на 12%

27 февраля 2025
Томские новости

Процесс банкротства томского ДРСУ связан с качеством управления — власти

11 марта 2025
Еда

Масленица-2025. Где поесть необычные блины в Томске

26 февраля 2025
Томские новости

«Ростелеком» и Соцфонд разработали для пенсионеров пособие по работе с искусственным интеллектом

12 марта 2025
Томские новости

Томичам расскажут о мумиях Древнего Египта

21 марта 2025
Томские новости

На семи томских остановках обновят павильоны

20 марта 2025
Томские новости

Фестиваль искусства и чтения «ТОМ» вновь пройдет в Томске весной

10 марта 2025
>