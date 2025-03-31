Экс-руководителя «Оборонсервиса» в Томской области обвиняют в растрате

31 марта 2025 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Кировский районный суд Томска удовлетворил ходатайство следствия об аресте Сергея Хурсевича, ранее являвшегося советником губернатора Томской области Владимира Мазура и гендиректором ОАО «Оборонсервис».

«Постановлениями Кировского районного суда Томска Хурсевичу и Михайленко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 20 мая 2025 года. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 — ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в растрате в особо крупном размере)», — сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на объединенную пресс-службу судейского сообщества региона.

В сообщении не уточняется, кем является второй обвиняемый.

Представитель администрации Томской области уточнил агентству, что Хурсевич исполнял функции советника губернатора на общественных началах и закончил этим заниматься «несколько недель назад».

Как сообщалось, в 2013 году в отношении Хурсевича было возбуждено уголовное дело по ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере по предварительному сговору, связанное с закупкой для Минобороны РФ бронетехники итальянского производства. В декабре того же года его амнистировали.

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