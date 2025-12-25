Электротранспорт будет работать в новогоднюю ночь в Томске

25 декабря 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

В новогоднюю ночь томичи смогут воспользоваться городским электротранспортом. Он будет работать в режиме бескондукторной оплаты.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, стоимость проезда не изменится. В ночь с 31 декабря на 1 января по городу будут курсировать троллейбусы №1, 2, 3 и 6, а также трамваи №1, 2 и 3. Самое позднее время отправления от начальной остановки — 2.23. Более подробнее о графике движения можно узнать в карточках:

Иллюстрации: пресс-служба мэрии

В сообщении также уточняется, что специалисты профильного департамента ведут работу с перевозчиками для продления времени работы автобусов в новогоднюю ночь.

Уточнить расписание работы общественного транспорта и задать вопросы томичи могут по телефонам Центра организации и контроля пассажироперевозок: 28-29-05, 28-29-06.

