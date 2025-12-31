Итоги года: 10 главных событий 2025 [по мнению редакции ТО]

31 декабря 2025 / Томский Обзор / Фото: ИИ-иллюстрация

Каким мы запомним 2025-й?

Отметили десять городских событий, о которых писала редакция «Томского Обзора»: все они рассказывают и показывают, как город прожил этот год.

Открытие бистро «Исследователи» в «доме за рубль»

Инвестор «дома за рубль» на Савиных, 10а Алексей Будников и его жена Анастасия Тимченко. Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

В 2025 году на карте Томска стало одной точкой притяжения больше. После шести лет кропотливой реставрации томский предприниматель Алексей Будников закончил основные работы в «доме за рубль» по ул. Савиных, 10а. Зимой на цокольном этаже, в окружении старого кирпича и вековой древесины, в тестовом режиме заработало бистро «Исследователи» с кухней в стиле «сибирский фьюжн».

Запуск этого проекта стал для Томска знаковым событием, так как в 2022 году здание «дома за рубль» серьезно пострадало от пожара — обгорели стены внутри и снаружи, прогорело потолочное перекрытие. Но Алексей Будников продолжил работы на объекте: в 2024-м тот был сдан, а его инвестор смог получить льготу по аренде.

Подробнее о том, какие детали дома были восстановлены, как работает столярная мастерская Алексей и чем привлекает внимание интерьеры открывшегося бистро — в наших материалах.

Третий Фестиваль искусства и чтения «ТОМ»

Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Фестиваль искусства и чтения «ТОМ» за несколько лет превратился из амбициозного эксперимента в одно из главных культурных событий Сибири. Его история началась весной 2022 года, когда ТГУ, ГМИИ им. А. С. Пушкина и независимое издательство «Макушин Медиа» объединили свои усилия и организовали в Университетской роще первый университетский фестиваль «Книжная дюжина. Лирика и физика». Тогда в мероприятиях образовательной программы приняли участие более 500 человек и 26 спикеров из Калининграда, Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Улан-Удэ и Томска.

В 2023 году «Книжную дюжину» преобразовали в фестиваль искусства и чтения «ТОМ». В сентябре он собрал более 70 экспертов и восемь тысяч зрителей.

В 2025 году фестиваль искусства и чтения «ТОМ» прошел в третий раз и вновь состоялся весной. Он был посвящен теме «Как воспринимать искусство» и включал различные экскурсии, лекции, мастер-классы, концерты, встречи с писателями и презентации книг. За четыре дня его посетило около 20 тысяч человек.

Подробнее о том, как прошел первый день работы фестиваля «ТОМ III».

Возрождение фестиваля новой музыки «Теория Звука»

Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

«Теория звука» — музыкальный фестиваль живой и электронной музыки, регулярно проходивший в Томске с 2015 до 2020 года. В 2025-м его решили возродить агентство Street Vision и студия MaxShowDesign. Теперь фестиваль планируют проводить два раза в год. Программа возобновленного фестиваля включала битмейкинг и скретч, концерт сибирских групп, бигрум-вечеринку и маркетплейс с пятьюдесятью мастерами и продавцами, а также фудкорт и бренд-зоны.

Кадры с события смотрите в нашем материале по ссылке.

Возвращение жителей Войкова, 22 в свой дом

Кот дождался возращения в родные стены дома на Войкова, 22 Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Многие жильцы деревянных зданий в Томске понимают ценность своих домов и готовы их отстаивать, несмотря на трудности. Так случилось с деревянным домом на Войкова, 22 из списка-701, который пострадал в сентябре 2023 года от пожара.

Из-за происшествия межведомственная комиссия признала его аварийным и планировала расселить, но жильцы дома оспорили это решение и добились ремонта. На эти цели администрация города выделила около 10 млн рублей. В конце 2024 года работы на объекте начались, за это время удалось починить крышу и тамбур, больше всего пострадавшие от пожара, отремонтировать коммуникации, поменять проводку, которая и стала причиной пожара.

Спустя два года ожидания, жильцы дома наконец-то начали возвращаться в свои квартиры. Сейчас они проводят там ремонт и обновляют интерьеры. Возможно, в 2026 году администрация Томска найдет деньги на утраченный деревянный декор. Тогда здание окончательно обретет свой аутентичный вид и станет одной из жемчужин исторического района Заозерье.

Как выглядело здание после пожара, смотрите в нашем материале: Сделать кровлю дешевле, чем расселить 9 квартир: жители Войкова, 22 выступают за восстановление здания.

Открытие первой легальной стены для уличных художников

Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Летом прошлого года в Томске открылся первый легальный объект для уличных художников — граффити hall of fame на ул. Мельничная, 40Б стр. 3. На открытии мини-фестиваля по этому случаю собралось больше 500 человек, из них — 22 уличных художника из Томска, Москвы, Новосибирска, Красноярска и Сочи. Они и оставили на стене свои работы, сделанные в общей цветовой палитре. А в конце мини-феста дети разрисовали часть стены оставшимися красками.

Сейчас стометровая стена открыта для рисования в любое время суток. В будущем организаторы планируют продлить участок, на котором могут творить уличные художники, до 400 метров.

Кадры с открытия стены — в нашем материале.

Благоустройство на Белом озере

Фото: Алена Попова, из архива издания

Благоустройство Белого озера — одного из самых любимых и знаковых мест Томска — в 2025 году стало одной из самых обсуждаемых и «острых» тем городского развития. Несмотря на статус «жемчужины» Октябрьского района, проект обновления территории столкнулся с рядом проблем. Так, на момент написания материала там до сих пор по вине подрядчика продолжается ремонт, хотя сроки работ по контрактам закончились еще 1 октября.

Сейчас на озере поставлены фонарные столбы и скамейки, устанавливаются перголы и обустраивается сцена. При этом часть освещения с главного входа в парк по-прежнему не работает. Из хорошего — тротуарную плитку удалось положить еще до прихода в Томск холодов благодаря привлечению субподрядной организацией ООО «Стройгрупп». Остается надеяться, что в 2026 году благоустройство все же будет завершено.

Подробнее о ситуации, а также об истории места мы рассказывали по ссылке.

Ремонт Аптекарского моста

Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Аптекарский мост — место абсолютно непритязательное, но примечательное несколькими деталями. Во-первых, он находится в историческом районе Болото, который украшают старинные деревянные здания по улицам Шишкова и Октябрьская. Во-вторых, под мостом можно круглый год видеть уток. А зимой именно здесь можно наблюдать любопытное природное явление — круглую льдину, которая образуется на месте летнего водоворота.

В 2024 году администрация Томска взялась за ремонт этого объекта, в начале 2025 специалисты приступили к работам. За шесть месяцев подрядчик устранил дефекты бетонной поверхности главных балок и опор моста, заменил консоли пролетного строения и тротуарные блоки, сделал гидроизоляцию, выравнивающий слой, асфальтобетонное покрытие в два слоя и водоотвод с проезжей части моста. Кроме этого, были проведены работы по устройству освещения, деформационных швов, барьерного и перильного ограждений. Цена контракта составила порядка 33 млн рублей.

Узнать подробнее об истории Аптекарского моста можно в нашем выпуске «Анатомии Томска».

Восстановление исторического здания на Розы Люксембург, 8

Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Каменное здание по ул. Розы Люксембург, 8 было построено еще в конце XIX века. В 1877 году городское общество пожертвовало его для Томского реального училища. Учебное заведение, первое такого рода в Сибири, открыли и назвали Алексеевским в честь Великого князя Алексея Александровича Романова — русского адмирала, проезжавшего через Томск пятью годами ранее. В 2025-м в здании стартовал капитальный ремонт. После него там будет размещаться томский Дом молодежи.

Кстати, еще это здание примечательно тем, что в 2021 году на его стене в рамках фестиваля Street Vision появился мурал «Отверженность». Его автором стал Евгений Макшаков aka Chervi. Он изобразил девочку с поросячьим пятачком и ушками высотой с двухэтажный дом. Граффити вызвало множество самых разных реакций горожан, и, несмотря на полярность оценок, просуществовало до капремонта.

Подробнее о том, как проходил ремонт в здании.

Создание Центра современной культуры

Фото: пресс-служба «Сибагро»

Собственник пассажа Второва и «Киномира» объявил в конце 2025 года о своих планах по их реконструкции. По словам представителя владельца, весной 2026 года в обоих зданиях откроется центр современной культуры. В них обустроят выставочное пространство, коворкинг, книжный магазин и кафе.

Летом 2025 года рядом со зданием кинотеатра «Киномир» демонтировали пристройку, где ранее располагалось кафе, но уже много лет помещение пустовало. С фасада здания был снят тематический ассамбляж про кино и город томских художников Матвея Фатеева и Ильи (Wince) Маломощенко, выполненный в 2022 году в рамках фестиваля «мУкА.Склады искусства». В пассаже активно ведутся работы по восстановлению, косметическому ремонту и укреплению здания. Инвестиции в проект составляют более 200 млн рублей.

Подробнее о пассаже Второва и его деталях можно прочитать в наших материалах.

Юбилей «Томского Обзора»

Фото: «Макушин Медиа»

Весной 2025 года наша редакция отметила 20-летие работы. Все эти годы мы рассказывали о городских событиях, креативных проектах и людях, о локальных бизнесах и образовательных и благотворительных инициативах, о каменной и деревянной архитектуре Томска и о многих других вещах, которыми живет город. А в 2021-м основали небольшое независимое издательство «Макушин Медиа»: теперь в нем выходят бумажные сувениры и книги о Томске. О том, как устроено сибирское издательство «Макушин Медиа», читайте по ссылке.

А мы продолжим работать для вас и рассказывать о городе и том, чем он живет, в 2026 году.

С наступающим!

