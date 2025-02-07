Мастерская «дома за рубль». Как Алексей Будников открыл свой столярный цех

7 февраля 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Три года назад томский предприниматель Алексей Будников оборудовал собственную столярную мастерскую и пригласил туда работать первоклассных плотников и столяров. Результаты их труда мы можем увидеть как на фасаде деревянного «дома за рубль» на Савиных, 10а, так и внутри.

Кто работает в небольшом столярном цехе, какие деревянные предметы были сделаны мастерами и что за «секретные» технологии они используют, рассказываем в нашем материале.

Столярный цех был оборудован Алексеем Будниковым в 2022 году. Его мастера работают над реставрацией исторических деревянных деталей для «дома за рубль» на Савиных, 10а. Фото: Савелий Петрушев

Памятник регионального значения — деревянный «дом за рубль» на Савиных, 10а — за последние годы заметно преобразился. Сегодня его украшают новые резные наличники на окнах, просторный балкон для посиделок и притягивающая внимания входная дверь.

На фасаде можно увидеть наличники и восстановленные балконы. Фото: Савелий Петрушев

Та самая входная дверь, которую Алексей увидел на одном и томских домов в районе Буфф-сада и решил поставить на свой дом вместо старой. Ее изготовлением занимались мастера столярки. Фото: Савелий Петрушев

Создан этот деревянный декор руками томских мастеров в собственном столярном цехе. Его около трех лет назад специально для реставрационных нужд оборудовал инвестор «дома за рубль», томский предприниматель Алексей Будников:

— Мы переехали сюда за несколько месяцев до пожара, случившегося в 2022 году, — рассказывает Алексей Будников. — До этого работали прямо в доме: у нас сначала в цоколе была столярка, а потом она переехала на первый деревянный этаж. Но там всегда: слишком мало места, постоянно приходилось все перетаскивать, чтобы освобождать место для текущего ремонта. В какой-то момент нам это надоело, и когда в третий раз нужно было что-то куда-то перенести, мы решили попробовать взять [отдельное] помещение и разместить столярку там. Нужное нам пространство нашлось недалеко от дома.

Инвестор «дома за рубль» на Савиных, 10а Алексей Будников. Фото: Савелий Петрушев

За прошедшие три года мастерская обжилась: сегодня здесь стоят фуговальный, рейсмусовые, фрезерные и другие станки, на которых изготавливаются нужные детали, есть место для покраски и небольшой склад для материалов. Трудятся в цехе два столяра — Сергей Таранов и Алексей Богачев.

Столяры Сергей Таранов (слева) и Алексей Богачев. Фото: Савелий Петрушев

Многие технологии обработки дерева, которые используют мастера при реставрации, старой школы. Например, раньше токарный резец для резьбы по дереву вытачивали из автомобильных рессор, далее его вставляли в станок и вырезали нужную форму. Подобным образом изготавливались и некоторые деревянные детали для «дома за рубль» на Савиных.

Резец для резьбы по дереву из автомобильной рессоры. Фото: Савелий Петрушев

Поделился этой почти забытой методикой один из столяров цеха, Сергей Таранов. За годы работы в реставрационных мастерских он накопил не один десяток подобных резцов разной формы. Сегодня они снова в деле.

Так выглядит резец в токарном станке. Фото: Савелий Петрушев

В покрасочной зоне тоже есть свои столярные хитрости — например, деревянная конструкция, похожая на журнальный столик. Вместо столешницы — старое колесо. Принцип такой: наверх кладется деталь, а колесо начинают крутить по мере нанесения краски.

Приспособление для покраски. Фото: Савелий Петрушев

Благодаря мастерству столяров и подобным ноу-хау в небольшом столярном цехе воплощаются самые разные идеи. Так, сейчас мастера вырезают для пострадавшей при пожаре парадной лестницы ступени исторической формы. Такие же, кстати говоря, и на улице, только из бетона.

— У нас работают самые опытные и надежные люди, — считает Алексей. — Большая удача, что мы можем просто сказать: «Слушай, а давай используем старые доски и сделаем из них столешницу или еще что-то?». Когда есть, кому воплотить сложные и нестандартные идеи, это просто отлично!

Скоро этот кусок дерева превратится в ступени парадной лестницы. Фото: Савелий Петрушев

В мастерской были изготовлены не только уличные детали декора для дома, но и предметы интерьера: деревянные исторические подоконники, столы, стулья, столешница у окна и даже диванчики-скамейки, которые уже украсили пространство бистро «Исследователи». Последние особенно привлекают внимание — сделаны они из сосны и бука по фотографиями стилистически похожи на старую мебель времен ГДР. Как рассказывает Алексей, на изготовление похожего деревянного дивана даже уже поступил заказ:

— Оля Павлова [директор Первого музея славянской мифологии], которая побывала у нас на презентации календаря Дмитрия Беляева, предложила нам сделать такой же диванчик, но только уличный. Сегодня буквально я обсуждал с ребятами, как можно воплотить эту идею. Нужно будет заменить некоторые узлы, поменять материалы на лиственницу и влагостойкую фанеру, обработать их маслом. В общем попробуем сделать и, может, потом запустим в серию.

Столы, стулья, столешница и даже диванчики-скамейки открывающегося бистро «Исследователи» сделаны в столярном цехе. Фото: Савелий Петрушев

По словам Алексея, с окончанием ремонтных работ на Савиных, 10а и втором «доме за рубль» — на Савиных, 10, мастерская продолжит заниматься изготовлением предметов интерьера. Кроме этого, мастера столярного цеха постоянно развиваются и ищут новые направления в работе. Сейчас, например, плотники осваивают технику шпонирования мебели — когда поверхность оклеивается тонким срезом дерева. Первые результаты можно увидеть в бистро, где с помощью шпона оформлены столешницы.

Изготовленный в столярке подоконник исторической формы. Фото: Савелий Петрушев

Вдохновение для этой работы мастера черпают в работе неизвестного советского художника, который изобразил Владимира Ленина в технике маркетри. Портрет вождя революции выполнен из небольших кусочков шпона дерева разных пород — дуба, березы, ореха, ясеня и красного дерева, наклеенных на основу. Это подарок дизайнера проекта Киры Массон. Сейчас он висит на одной из стен столярки.

Работа неизвестного советского художника в технике маркетри. Фото: Савелий Петрушев

Кроме деревянного вождя, мастерскую оживляют и другие интересные арт-объекты. Например, работы времен пространства FLAT, которое открывал Алексей, а также инсталляции известного томского фестиваля уличной культуры Street Vision.

Оживляют мастерскую арт-объекты времен пространства FLAT и томского фестиваля уличной культуры Street Vision. Фото: Савелий Петрушев

В советское время, по словам Алексея, в здании столярного цеха размещалось управление, занимавшееся старыми деревянными домами. В 1990-е годы оно закрылось, помещение передали в городскую собственность. Сейчас ею управляет муниципальная компания. Необходимые для столярки площади Алексею согласились передать на условиях временного договора. Его нужно было продлять каждые три месяца (ну или освобождать помещение). Из-за этого почти три года столярка существовала, как говорит инвестор, «на птичьих правах»: положение мастерской было ненадежным, несмотря на то, что инструментов и оборудования становилось все больше.

Необходимые инструменты Фото: Савелий Петрушев

И вот — буквально накануне нашей встречи — произошло радостное для цеха событие. Алексею Будникову удалось выиграть аукцион на использование площадей уже не на три месяца, как это было раньше, а сразу на пять лет. Поэтому, отмечает инвестор, как минимум в течение этого времени в мастерской будет кипеть работа. А ее немало: впереди восстановление второго «дома за рубль» на Савиных, прямо по соседству с первым.

Работы в мастерской Фото: Савелий Петрушев

Подробнее об интересных детях восстановленного «дома за рубль» на Савиных можно прочитать по ссылке.

Текст: Алёна Попова

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