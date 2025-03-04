Более полумиллиона детей в Сибири пользуются специальными банковскими картами

4 марта 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В начале 2025 года количество пользователей детских СберКарт в Сибири практически достигло полумиллиона.

Как сообщает пресс-служба Сбера, только за прошлый год больше 100 тысяч ребят стали новыми обладателями современного платежного инструмента, который вместе с приложением СберKids помогает закладывать основы финансовой грамотности у школьников младшего и среднего возраста под контролем родителей.

При этом растет и активность использования детского банковского пластика. Обороты по таким картам выросли в каждом регионе Сибири: от 46% в Томской области до почти 60% в Тыве.

— Детская СберКарта и приложение СберKids — это современный и безопасный финансовый инструмент, позволяющий ребятам познавать азы финансовой грамотности — производить безналичные расчеты, копить на подарок мечты с начислением процентов от банка, пользоваться кешбэком. А родителям — контролировать расходы, просматривая историю операций и настраивая лимиты в СберБанк Онлайн, — отметил управляющий Томским Сбером Игорь Чепеньков.

В сообщении уточняется, что до 30 апреля детская СберКарта может принести кешбэк в 100 тысяч бонусов «Спасибо». Для этого необходимо оформить карту ребенку (если она еще не оформлена), забрать её и пополнить через СберБанк Онлайн на сумму от 2000 рублей.

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