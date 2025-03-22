Пожилая женщина попала под колеса иномарки в Томске

22 марта 2025 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области

Сегодня, 22 марта, в Томске под колеса «Рено Логан» попала 74-летняя женщина-пешеход, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 12.55 на ул. Киевской, 32. По предварительным данным, женщина переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, когда ее сбили.

В результате ДТП пешеход с травмами доставлена в медучреждение.

Очевидцев произошедшего просят обращаться по адресу: Иркутский тракт, 79, 1 этаж, каб. 103, телефон 8 (38-22) 79-46-93.

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