Лучше, чем старая. В Томске восстановили крышу пострадавшего от пожара «Дома за рубль»

1 июля 2022 / Томский Обзор / Фото: Владимир Мокрышев

В доме-участнике программы «Дом за рубль» по ул. Савиных, 10а в Томске, который ранее пострадал от огня, завершилось восстановление крыши. Об этом сообщил арендатор объекта Алексей Будников на встрече с и.о. мэра Михаилом Ратнером.

По его словам, рабочие постарались максимально сохранить первоначальный карниз дома. Часть лесных стропил, которые уцелели после пожара, они оставили и продлили новыми.

Алексей Будников отметил, что конструкция крыши получилась даже лучше, чем была раньше. До пожара приходилось подстраиваться под особенности советского ремонта дома со множеством конструкторских ошибок. Сейчас же рабочие смогли исправить их и внести некоторые улучшения: «элегантное» слуховое окно, расширить трубы и сделать металлическую обшивку, как у здания НИИ онкологии на пер. Кооперативный, 5.

Будников добавил, что после пожара откликнулось много людей, которые оказывали поддержку, в том числе финансовую. Екатерина Кирсанова и Илья Атапин (руководители музея «Профессорская квартира») помогли с покупкой новых балясин. Также собирались пожертвования от людей со всей страны и даже из-за рубежа — всего около 800 тыс. рублей. Этих денег хватило на то, чтобы практически полностью перекрыть расходы на восстановление крыши.

По словам арендатора, к сентябрю текущего года дом планируют привести к допожарному состоянию, а в начале или середине следующего — полностью закончить работу.

В свою очередь Михаил Ратнер поблагодарил реставраторов за труд и вручил им благодарственные письма администрации Томска.

«Кого-то из потенциальных инвесторов этот пожар мог отпугнуть, разочаровать. Но Алексей Будников и его команда не опустили руки. Очень хочется, чтобы их пример стал ориентиром для всех и свидетельством того, что «Дом за рубль» – это дорога с большими возможностями. От всего сердца желаю вам поскорее ликвидировать все последствия пожара, сдать дом, и пусть он служит людям долго», – обратился и.о. мэра к команде реставраторов.

Напомним, в ночь на 23 апреля в Томске загорелся исторический деревянный дом по ул. Савиных, 10а — памятник регионального значения, связанный с именем исследователя Арктики Николая Урванцева. Здание серьезно пострадало от пожара — обгорели стены внутри и снаружи, прогорело потолочное перекрытие. Общая площадь возгорания составила 156 кв. метров.

Фото: Владимир Мокрышев

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