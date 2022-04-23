В Томске серьёзно пострадал от огня «Дом за рубль» на Савиных

23 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: Алексей Будников

Минувшей ночью, 23 апреля, в Томске загорелся двухэтажный деревянный дом по ул. Савиных, 10а, который восстанавливался в рамках проекта «Дом за рубль».

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило в 1.38. К приезду пожарных горел второй этаж здания, огонь уходил на крышу.

Возгорание удалось ликвидировать в 4.28. В результате обгорели стены внутри и снаружи, прогорело потолочное перекрытие, общая площадь пожара составила 156 кв.метров. На месте работали 7 единиц техники и 25 человек.

Причина возгорания устанавливается.

«Я ночью там находился, пожарные проливали все там, тушили. Там достаточно глобальный пожар случился. Деталей пока нет. Утром приехала пожарный инспектор, которая определит источник возгорания и прочие подробности», — рассказал «Томскому Обзору» Алексей Будников.

Инвестор планирует объявить сбор средств на восстановление после пожара, о подробностях сообщим позднее.

Здание на Савиных, 10а, попавшее в программу «Дом за рубль», восстанавливает предприниматель Алексей Будников.

Здание является памятником регионального значения и что в этом доме проживал исследователь Арктики Николай Урванцев.

Фото: Алексей Будников

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