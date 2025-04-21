В Томске отметили Пасху шествием и представлением под открытым небом

21 апреля 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В воскресенье, 20 апреля, в Томске прошли торжества, приуроченные к празднованию Пасхи.

В 13.00 у Воскресенской церкви стартовало праздничное шествие. Его участники прошли по улице Бакунина мимо Воскресенской горы к амфитеатру Томской филармонии.

Здесь прошло театрализованное представление «Пасхальное чудо» от областного Дома искусств. На фоне красочных декораций зрители увидели спектакль с участием актеров театра и узнали о старинных пасхальных традициях.

Фото: Савелий Петрушев

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