Ситуация со вспышкой кори в Томске находится под контролем — эксперты

16 апреля 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Специалисты контролируют ситуацию со вспышкой заболеваемости корью, очаг которой был зафиксирован в Сибирском государственном медицинском университете.

Об этом на прошедшей сегодня, 16 апреля, пресс-конференции в РИА Томск сообщили специалисты регионального управления Роспотребнадзора, облдепартамента здравоохранения и центра гигиены и эпидемиологии Томской области.

— Корь — это высококонтагиозное заболевание. Поэтому к нему определенное внимание, — отметила руководитель управления Роспотребнадзора по Томской области Ольга Пичугина. — Один очаг сформировался в СибГМУ. Студенты с заболеванием или подозрением на заболевание регистрируются практически на всех факультетах. Сейчас вуз, согласно рекомендациям, перешел на «удаленку».

Ольга Пичугина отметила, что регистрация очагов заболеваемости вызвана отказом от вакцинации.

— Мы же представляем сколько в СибГМУ студентов, педагогов, сколько человек проходят через клиники вуза. При этом заболевших не такое большое количество, учитывая степень контагиозности, — отметила Ольга Пичугина. — Заболеваемость среди молодых людей от 19 до 25 лет говорит о том, что где-то была нарушена иммунная прослойка, когда они отказывались от вакцинации. Больше десяти лет, до 2023 года, корь на территории Томской области не регистрировалась, потому что не было настолько благодатной почвы.

В свою очередь, заместитель начальника областного департамента здравоохранения по медицинским вопросам Юрий Воробьев рассказал о течении заболевания и сложности его диагностирования.

— То, что начинается корь, если это первый пациент, понять практически невозможно. Болезнь протекает в различной симптоматике на разной стадии заболевания. Как правило, инкубационный период, который существует при попадании инфекции, клинически никак не проявляется. Но за 2-4 дня до его окончания пациент становится заразным для окружающих, — отметил Юрий Воробьев. — Вторая стадия развития заболевания — это катаральная стадия, которая включает насморк, кашель, конъюнктивит. В дальнейшем это выраженная интоксикация с высокой температурой. Третья стадия включает специфические высыпания. В течение четырех дней человек представляет особую опасность. В дальнейшем идет стадия затухания. Заболевший имеет клинические выражения кори, но уже не опасен для окружающих. Часто пациенты занимаются самолечением и не изолируют себя. В любой момент почувствовали себя неважно, повышение температуры — не нужно находиться в обществе, не надо быть источником инфекции для других.

Воробьев отметил, что на сегодняшний день заболевшие корью направляются в инфекционное отделение Городской клинической больницы №3 им. Б. И. Альперовича. Сейчас там находятся 11 пациентов. У всех заболевание проявляется в легкой степени.

— Диагноз не может ставиться только на основании сыпи. Чтобы провести все необходимые мероприятия, и не допустить распространения инфекции, даже если ставится диагноз «корь под вопросом», органы санитарного надзора и медики начинают активно работать. Это эпидбюро, управление Роспотребнадзора, медицинские работники, которые осуществляют вакцинацию. Кровь на анализы забирается только с 4 по 7 день после начала высыпаний. До этого никто не обследует, так как организм не выработал необходимое количество иммуноглобулина, — уточнила Ольга Пичугина.

Заведующая отделом эпидемиологии, врач-эпидемиолог центра гигиены и эпидемиологии в Томской области Карина Сунчугашева отметила, что при поступлении извещения сотрудники эпидотдела в течение 24 часов проводят расследование, в ходе которого устанавливают границы очага распространения инфекции и контактировавших с заболевшим.

— После определения контактных лиц мы работаем с управлением Роспотребнадзора, ставим в известность медицинские организации. Медорганизация вместе с эпидемиологами может проводить обход домашних очагов. Если к вам пришли люди в медицинских халатах и масках — не надо пугаться. Они при себе имеют документ, никогда не попросят деньги за вакцину или чтобы вы ввели какие-то коды, — добавила Карина Сунчугашева.

Эксперты предупредили, что корь тяжелее переносится во взрослом возрасте, а также может иметь последствия для организма, которые могут проявиться и через 10 лет и привести к инвалидизации и летальному исходу.

— Корь — это вакциноуправляемая инфекция, поставили вакцину, защитили себя. У нас есть календарь прививок, который исполняется. Первая вакцинация проходит в 12 месяцев, но затем требуется обязательная ревакцинация в шесть лет. Вакцинироваться можно бесплатно. Все медицинские учреждения участвуют в вакцинации. Препаратов у нас достаточно, — подчеркнул Юрий Воробьев.

Узнать о том, входит ли дом или здание в число очагов распространения инфекции можно по номерам 403-699 и 407-473.

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