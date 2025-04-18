В Кузбассе больше нет Комитета по охране объектов культурного наследия
Комитет по охране объектов культурного наследия Кузбасса упразднен. Соответствующее решение принял губернатор Илья Середюк. Ликвидацию Комитета проведут в течение полугода.
Как уточняет kuzbass.aif.ru, полномочия и функции упраздненного органа передали администрации правительства региона. Руководители исполнительных органов Кузбасса должны будут провести организованные мероприятия, сохранить сведения, составляющие государственную тайну, внести изменения в нормативные правовые акты, регулирующие вопросы осуществления полномочий и функций, в установленном порядке.
Издание отмечает, с конца прошлого года с приходом на пост губернатора Ильи Середюка в регионе началась серия упразднений, присоединений и реорганизаций. Так, в Кемеровской области уже упразднили Министерство труда и занятости населения, Министерство науки и высшего образования и Дирекцию особо охраняемых природных территорий.
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