В Кузбассе больше нет Комитета по охране объектов культурного наследия

18 апреля 2025 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

Комитет по охране объектов культурного наследия Кузбасса упразднен. Соответствующее решение принял губернатор Илья Середюк. Ликвидацию Комитета проведут в течение полугода.

Как уточняет kuzbass.aif.ru, полномочия и функции упраздненного органа передали администрации правительства региона. Руководители исполнительных органов Кузбасса должны будут провести организованные мероприятия, сохранить сведения, составляющие государственную тайну, внести изменения в нормативные правовые акты, регулирующие вопросы осуществления полномочий и функций, в установленном порядке.

Издание отмечает, с конца прошлого года с приходом на пост губернатора Ильи Середюка в регионе началась серия упразднений, присоединений и реорганизаций. Так, в Кемеровской области уже упразднили Министерство труда и занятости населения, Министерство науки и высшего образования и Дирекцию особо охраняемых природных территорий.

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