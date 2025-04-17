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Специалисты рекомендуют томичам съедать не больше двух яиц в день

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В преддверии Пасхи эксперт дал рекомендации по безопасному потреблению яиц и куличей. Kuzbass.aif.ru со ссылкой на нутрициолога и гастроэнтеролога Антона Загайнова рассказывает, сколько традиционных пасхальных блюд можно съесть в день, особенно людям с хроническими заболеваниями.

Здоровым людям врач рекомендует ограничить потребление до 1-2 яиц в день. Это количество считается безопасным и не повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Тем, у кого повышен уровень холестерина или имеются сердечно-сосудистые заболевания, стоит есть не более 3-4 штук яиц в неделю. Всегда лучше проконсультироваться с врачом для индивидуальных рекомендаций.

Традиционное пасхальное угощение может содержать много сахара, масла и других калорийных ингредиентов. Для здорового человека разумным будет ограничиться 1-2 небольшими порциями кулича (примерно 100-150 граммов) в день. Людям с диабетом, ожирением или другими метаболическими расстройствами стоит быть особенно осторожными. Рекомендуется есть куличи в минимальных количествах и учитывать их в общем суточном рационе.

Переедание яиц и куличей может привести к различным проблемам, таким как:

Чтобы обезопасить себя врачи рекомендуют контролировать порции, отдавать предпочтение натуральным ингредиентам в куличах и использовать свежие яйца. Нужно внимательно слушать свой организм. Специалисты рекомендуют обращать внимание на свои ощущения после употребления яиц и куличей. В случае возникновения дискомфорта, возможно, стоит уменьшить их количество.

Не стоит пренебрегать и консультациями с врачом при наличии хронических заболеваний.

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