Салют, парад и фан-барьеры. Как отметят День Победы в Томске

23 апреля 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В этом году в томском Параде Победы примут участие 60-70 тыс. человек. Томичи увидят парад восстановленной военной техники и впервые за четыре года — салют. Об этом на прошедшей сегодня, 23 апреля, пресс-конференции в РИА Томск рассказал заместитель мэра Томска по социальной политике Константин Чубенко.

Он уточнил, что программа мероприятий не претерпит существенных изменений. Празднование традиционно начнется с забега «Миля мира». Его участники, в числе которых будут и иностранные студенты, пробегут от Лагерного сада до главного корпуса ТГУ. Затем, в 9.45 состоится торжественное возложение цветов к мемориалу боевой и трудовой славы томичей. В нем примут участие ветераны Великой Отечественной войны, губернатор, мэр, руководители силовых ведомств.

В 11.00 у главного корпуса ТУСУРа на пр. Ленина откроется праздничный митинг. После официального обращения стартует парад.

— В этом году парад становится еще больше, — отметил Константин Чубенко. — После прохождения парадных расчетов будет восстановленная ретротехника, порядка 50 единиц военной техники и гражданской техники военного назначения. Традиционно на пр. Ленина мы увидим и символ победы — танк Т-34. После техники по главному проспекту пройдет Бессмертный полк.

После завершения парада в 12.00 на пл. Ново-Соборной стартуют концертные мероприятия, которые продлятся до 20.30. В 14.00 на главной площадке покажут парад Победы на Красной площади.

Параллельно с концертной программой у СФТИ, в пер. Томском и Городском саду развернутся 50 интерактивных зон, организованные различными патриотическими объединениями, а также школами. Одной из самых масштабных станет площадка «Голоса поколений», где представят свою работу поисковые отряды. Праздничные мероприятия также будут проходить у Белого озера, «Авангарда», в поселках Светлый и Лоскутово.

Финалом празднования 80-летия Победы в Томске станет салют. Его запустят в 22.45 с баржи на Томи, где установят все пиротехническое и световое оборудование.

— Салют будет достойный 80-летия Победы, несколько тысяч залпов пройдет. В 22.45 начнется и будет сопровождаться песнями, связанными с Великой Отечественной войной, и голосом Левитана, — отметил Константин Чубенко.

Во время подготовки к салюту парковка и проезд на территории Губернаторского квартала — от Богоявленского собора до набережной Ушайки — будут запрещены. Проезд по пр. Ленина также может быть перекрыт, «исходя из оперативной обстановки».

Чтобы все желающие смогли увидеть салют и затем уехать домой будет продлена работа общественного транспорта.

— Всех приглашаю приезжать на общественном транспорте, потому что припарковаться будет достаточно сложно, — подчеркнул Константин Чубенко. — Чтобы уехать после салюта необходимое количество транспортных средств будет зафрахтовано. Это и троллейбусы, и трамваи, и автобусы по всем маршрутам. Всех увезут с салюта.

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