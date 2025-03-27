18+
18+
РЕКЛАМА

Томский аэропорт «Богашево» возглавил технический директор Иван Михеев

Город, Награды и назначения, Томские новости, назначения кадровые пеерстановки руководство аэропорт Томский аэропорт «Богашево» возглавил технический директор Иван Михеев

Новым генеральным директором ООО «Аэропорт Томск» (управляет томским аэропортом «Богашево») назначен технический директор Иван Михеев, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

Михеев сменил на посту руководителя аэропорта Антона Перфильева, который возглавлял ООО с 2020 года.

В ЕГРЮЛ изменения пока не внесены.

«Интерфаксу» в пресс-службе «Богашево» сообщили, что Перфильев решил продолжить работу вне холдинга «Новапорт» (крупнейший акционер управляющей компании аэропорта).

По информации томского аэропорта, Михеев родился в Томске, закончил Томский инженерно-строительный институт. Работу в аэропорту начал 30 лет назад с позиции инженера аэродромной службы. С 2016 года занимал должность технического директора.

Совладельцами ООО «Аэропорт «Томск» являются холдинг «Новапорт» (74,9%) и департамент по управлению госсобственностью Томской области (25,1%). В настоящее время аэропорт сотрудничает с девятью российскими авиакомпаниями, которые обслуживают рейсы по 15 направлениям внутри страны и трем международным.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

«Газпромнефть-Восток» поддержал развитие локального бренда Каргаска

18 марта 2025
Томские новости

Томские альпинисты стали призерами финала Кубка России

3 марта 2025
Томские новости

В Томске разработают проект капремонта «Корпуса торговых лавок» за 6 млн рублей

26 марта 2025
Томские новости

Объем накоплений жителей Томской области в 2024 году вырос на 21%

25 марта 2025
Томские новости

Томичей приглашают на читку новеллы «Королевская невеста» в Доме искусств

4 марта 2025
Томские новости

«Ростелеком» переходит на no-code платформу «Акола» для создания внутрикорпоративных сервисов

19 марта 2025
Томские новости

Строительный кран упал в Томске, без света остались около 15 домов

21 марта 2025
Томские новости

Уволенный сооснователь томского музея «Следственная тюрьма НКВД» Василий Ханевич завел телеграм-канал

3 марта 2025
Томские новости

В Томской области планируют увеличить объем переработки рыбы и активней продавать ее на юг России

13 марта 2025
>