Томский аэропорт «Богашево» возглавил технический директор Иван Михеев

27 марта 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Новым генеральным директором ООО «Аэропорт Томск» (управляет томским аэропортом «Богашево») назначен технический директор Иван Михеев, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

Михеев сменил на посту руководителя аэропорта Антона Перфильева, который возглавлял ООО с 2020 года.

В ЕГРЮЛ изменения пока не внесены.

«Интерфаксу» в пресс-службе «Богашево» сообщили, что Перфильев решил продолжить работу вне холдинга «Новапорт» (крупнейший акционер управляющей компании аэропорта).

По информации томского аэропорта, Михеев родился в Томске, закончил Томский инженерно-строительный институт. Работу в аэропорту начал 30 лет назад с позиции инженера аэродромной службы. С 2016 года занимал должность технического директора.

Совладельцами ООО «Аэропорт «Томск» являются холдинг «Новапорт» (74,9%) и департамент по управлению госсобственностью Томской области (25,1%). В настоящее время аэропорт сотрудничает с девятью российскими авиакомпаниями, которые обслуживают рейсы по 15 направлениям внутри страны и трем международным.

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