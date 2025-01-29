Кирпичи с клеймами, белый сад и патина. Исследуем детали восстановленного «дома за рубль» на Савиных

29 января 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

За восстановлением памятника регионального значения — деревянного «дома за рубль» на Савиных, 10а долгих шесть лет следили многие томичи.

В прошлом году здание было сдано, а его инвестор, томский предприниматель Алексей Будников, смог получить льготу по аренде. Но на этом история дома не закончилась: на втором и третьем этажах продолжаются отделочные работы, а в цоколе совсем скоро откроется бистро «Исследователи».

На днях мы побывали в восстановленном здании и узнали, какими интересными деталями и новыми историями пополнился проект.

«Дом за рубль» на Савиных, 10а. Фото: Савелий Петрушев

Более ста лет назад в доме на Савиных, 10а жил путешественник и исследователь Арктики Николай Урванцев, известный работами по изучению геологии , и севера . Но и район вокруг этого деревянного трехэтажного здания, построенного в начале ХХ века, довольно примечателен. Его вполне можно назвать «исследовательским»: по соседству с бывшим домом Урванцева находятся корпуса Томского политеха. Ежедневно здесь ходят на занятия будущие исследователи, точно так же, как когда-то это .

Более ста лет назад в доме на Савиных, 10а жил путешественник и исследователь Арктики Николай Урванцев. Здание признано памятником регионального значения. Фото: Савелий Петрушев

В том числе и от этой особенности места и отталкивался инвестор Алексей Будников, восстанавливающий здание с 2018 года. После завершения работ в старом здании откроется гостевой дом «Исследователи», а в цокольном этаже уже совсем скоро будет принимать гостей одноименное бистро.

— Во время обсуждения предполагаемого названия мы подумали: что каждый из нас по-своему исследователь, у нас и в городе много исследователей, вокруг нас — исследовательский университет, научные исследовательские институты — в общем, все всё исследуют. Решили тогда, что это будет хорошее, универсальное определение, которое позволит нам дальше применять его в разных направлениях и по-разному трактовать, — рассказывает Алексей Будников.

Инвестор «дома за рубль» Алексей Будников. Фото: Савелий Петрушев

Вывеску с названием гостевого дома и бистро замечаешь сразу — белые буквы на черном фоне. Шрифт у нее рукописный, специально придуманный командой известного томского дизайнера Паши Богданова. Как считает Алексей, такая типографика хорошо отражает концепцию заведения и навеяна духом 60-х годов прошлого столетия.

Шрифт у вывески «Исследователи» рукописный, специально придуманный командой известного томского дизайнера Паши Богданова. Фото: Савелий Петрушев

— Нам очень откликается советский период «оттепели», — говорит Алексей. — Нам близко то, что мы сами видели в фильмах, то, что вспоминаем и представляем — тепло деревянных домов с общими посиделками. С каждым годом такого всё меньше, хотя где-нибудь на улице Вершинина подобное еще осталось: во дворах люди все так же сушат белье на веревке, где-то стоит столик, празднуют дни рождения всем домом. Нам это откликается. Поэтому наше бистро — как гостиная большого дома, куда приходят люди и все знакомятся. У нас для этого максимально открытое пространство — убраны стены, устроена открытая кухня.

Исследование дома

Фото: Савелий Петрушев

Идея «исследования» отражается не только в концепции бистро, но и в самом доме. После ремонта здесь появилось много любопытных деталей, которые делают проект еще более интересным. Например, прямо на входе в здание можно обратить внимание на кирпичную стенку, продолжающую цоколь. Она не «родная», то есть, не была здесь построена изначально, но сложена из дореволюционных кирпичей. На четырех из них сохранились клейма «ИН», указывающие на кирпичный завод томского купца .

Достроенная часть цоколя с кирпичами завода Ивана Некрасова. Фото: Савелий Петрушев

Сами кирпичи были обнаружены совершенно случайно — когда жильцы соседней пятиэтажки начали разбирать старую стенку за гаражами. Алексей присоединился к этой работе и, как оказалось, не зря: по всей видимости, эта стена могла быть брандмауэром дома Урванцева или хозяйственной постройкой. В самом здании подобных кирпичей с клеймами обнаружено не было.

Кто произвел кирпичи, из которых сложен исторический цоколь дома — неизвестно. В самом здании кирпичей с клеймами обнаружено не было Фото: Савелий Петрушев

Дверная латунная ручка тоже старинная, ее Алексей купил в Уфе. В верхней части сохранилось клеймо, вероятнее всего, тульского самоварного фабриканта Николая Ивановича Баташева, поставлявшего свои самовары Его Императорскому Высочеству наследнику цесаревичу. За царапинами как раз читаются буквы «Ф. Н. И. Б», которыми подписывал свою продукцию Баташев.

Подтверждает наше предположение расположенное выше надписи изображение государственного герба того времени с симметричными окружностями по бокам. Право использовать официальный символ мануфактура получила в 1850 году за высокое качество изделий и долговременное участие в самоварном производстве. Подобные упоминания Баташева мы смогли найти на фотографиях оконной и дверной ручек в Интернете. Фото: Савелий Петрушев

Помимо фурнитуры, дверь привлекает внимание и своим необычным цветом, который при разном освещении переливается оттенками от голубого до фиолетового. Этот синий цвет Алексей когда-то подобрал для гаража за городом, а вышло, что он прекрасно подошел и для дореволюционного дома.

— Когда мы дошли до двери, не было сомнений, что просто надо взять эту краску и покрасить ей дверь. Хотя в нашей столярке ребята сильно отговаривали от этой затеи. В итоге я настоял на синем и считаю, что получился супервариант, необычный, — говорит Алексей.

Та самая привлекающая внимание дверь голубого цвета. Фото: Савелий Петрушев

Детали на двери тоже останавливают взгляд, каждый элемент хочется рассмотреть поближе. Кстати, однажды, гуляя по Томску, Алексей Будников как раз и увидел похожую дверь в одном из деревянных домов. И, рассмотрев, сразу же решил, что такая отлично подойдет для здания на Савиных.

— Изначально в доме двери были очень простые. Когда мы начали заниматься «дверным» вопросом, я показал фрагмент старой двери. Сначала он подумал, что это дверь от туалета: там были просто набраны доски и вырезан ромбик, как будто для вентиляции. Дом был примерно . Когда его строили, уже было не до красоты. Посмотрите, дом явно готовился под обшивку, все брёвна стёсаны — это большая работа. Видимо, фасады не успели обшить, ну и дверь поставили, лишь бы была. А я, прогуливаясь возле Буфф-сада, увидел дом, очень похожий на наш: у него тоже кирпичный цоколь и темное дерево. И там под многолетними слоями краски стояли двери, форма которых мне понравилась. Рассказал о них ребятам в столярке, мы съездили, все замерили, сфотографировали на телефон и стали делать. Некоторые элементы, которые нам показались лишними, мы убрали, но силуэт полностью повторили у себя .

В столярном цехе «Исследователей». О нем мы тоже скоро расскажем. Фото: Савелий Петрушев

Кроме парадной двери, в столярной мастерской Алексея были изготовлены наличники, подоконники, столы, стулья, скамейки для бистро и другие предметы. Подобные мелочи для проекта очень важны. Поэтому, например, несмотря на сложную технологию, в отделке фасадов использовалось :

— Мы, наверное, единственные в Томске, кто применил его в рамках всего дома. То есть, сначала мы покрасили дом, а потом вручную щётками и шлифовальной бумагой прошли его полностью, — объясняет инвестор. — Когда мы начали восстанавливать дом, он по понятным причинам сразу стал пятнистым, как леопард — чередовалось старое и новое дерево. В итоге приняли решение использовать черную краску и сделать патинирование, такой вариант выглядит интересно и естественно.

Так редкая технология обработки дерева — патинирование — выглядит на доме. Фото: Савелий Петрушев

Как добавляет Алексей, уже этой весной «черный дом» украсит белоснежный цветущий сад из четырех взрослых яблонь и около 80 кустов спиреи. Они были высажены осенью прошлого года. А чуть позже перед домом вдоль яблонь появятся лавочки из старых досок и брёвен. Присев на них, любой желающий сможет разглядывать и исследовать внешний вид дома.

Вторая жизнь дерева

Внутри здания тоже много интересных деталей для изучения. Фото: Савелий Петрушев

Продолжить знакомство с историями дома можно внутри Савиных, 10а. Цокольный этаж, где разместится бистро, уже почти готов к тому, чтобы принимать гостей. На входе советуем сразу обратить внимание на деревянную обшивку главной лестницы, ведущей наверх. Этим доскам уже больше века. Взяты они были со второго «дома за рубль», который восстанавливает Алексей — с Савиных, 10. Как отмечает инвестор, для реставрации такие доски не подойдут, так как большая часть из них уже сгнила, а оставшихся — не хватит.

— Но рука не поднялась их выкинуть. Иван Валентинович сказал: давайте я отберу хорошие и мы их используем. Мы за разумное потребление, это то, что нам близко. Правда, теперь для того дома нам придётся самим вырезать эти доски по старой технологии: там с двух сторон фальц, такой стандарт конца XIX века, — объясняет Алексей.

На входе советуем сразу обратить внимание на деревянную обшивку главной лестницы, ведущей наверх. Этим доскам уже больше века. Взяты они были со второго «дома за рубль», который восстанавливает Алексей — с Савиных, 10. Фото: Савелий Петрушев

Похожим образом в бистро появилась большая деревянная столешница во втором зале — тоже со своей историей. Как рассказывает Алексей, ее сделали из трех старых половых досок дома, которые в небольшом количестве остались после расселения.

— Сначала доски были распилены, а затем срощены между собой специальным клеем. По периметру сделаны соединения, внизу — кронштейны, а всякие мелкие несовершенства мы залили эпоксидной смолой с черным колером, — показывает Алексей. — Такая столешница занимает не так много места, но при этом получилась классная история: ты садишься за столешницу из досок, которым более 100 лет, и наблюдаешь в окно за восстановлением второго дома.

Это та самая столешница у окна, сделанная из столетних плах. Фото: Савелий Петрушев

Жена Алексея — Анастасия (слева), и дизайнер проекта Кира Массон у оригинальной столешницы Фото: Савелий Петрушев

Дополняет антураж резное зеркало, похожее на деревянный наличник. Подарил этот экспонат Иван Скоморощенко. Пышный цветочный декор и небольшое зеркало в верхней части рамы останавливают взгляд. Фото: Савелий Петрушев

Подробнее о кухне будущего бистро и его интерьерах — в нашем следующем материале.

Гостевой дом №2

Пока в цокольном этаже ведутся последние приготовления к открытию бистро, на втором и третьем этажах кипит работа. Внутренняя отделка затянулась из-за случившегося в 2022 году пожара. Одна из основных задач сейчас — восстановить историческую деревянную лестницу между этажами, рассказывает Алексей.

Эпицентр пожара пришелся как раз на лестничную площадку второго этажа. Сейчас она в состоянии ремонта. Фото: Савелий Петрушев

После завершения всех работ над бистро планировалось разместить гостевой дом. Но в этом году планы скорректировались. По словам Алексея, на втором этаже может заработать небольшой винный бар с разными закусками, в современном прочтении это finger food-концепция, а на третьем, в гостевом доме поселится семья Будниковых.

— Мы решили, что нам с Настей (жена Алексея — прим. авт.) и детьми было бы здорово жить в этом доме! — сообщил Алексей. — По сути он остается гостевым домом — люди же живут в гостиницах, и мы можем. Почему нет?

Отделка второго этажа еще идет Фото: Савелий Петрушев

После всех подсчетов стало понятно, что размещение на такой маленькой площади нескольких номеров, учитывая затраты на администраторов, персонал и прочие расходы, не позволит объекту стать прибыльным. Поэтому концепцию гостевого дома доработали и превратили его в «отель одного номера» для семьи.

— Все равно здесь мы будем заниматься организацией бистро — чтобы было вкусно и классно, а для ускорения работ и контроля, нам было бы удобно здесь находится. И тогда наша концепция открытого для всех «гостевого дома» будет уже не образной — мы на самом деле будем приглашать людей к себе в гости.

На третьем этаже. Фото: Савелий Петрушев

Свое развитие идея получит в соседнем здании, на Савиных, 10. На втором этаже планируют обустроить различающиеся по дизайну апартаменты. Сейчас на объекте уже расчищена площадка для установки сруба: его планируют поставить под крышу в этом году.

На втором «доме за рубль», который восстанавливает Алексей, работы еще много. В этом году инвестор планирует поставить под крышу сруб. Фото: Савелий Петрушев

Текст: Алёна Попова

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