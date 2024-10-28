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В «доме за рубль» на Савиных, 10а убрали забор и высадили яблони

Команда проекта по восстановлению исторического здания по ул. Савиных, 10а в рамках муниципальной программы «Дом за рубль» завершила сезон уличных работ. Здесь наконец-то убран строительный забор, привезена плодородная почва и посажены яблони и спиреи, установлена брусчатка.

В доме сохранены аутентичные кирпичи, которым не меньше 112 лет. Команда проекта долго приводила их в порядок, очищая от краски и других наслоений.
Фото: Савелий Петрушев

Здание на ул. Савиных, 10а построено в 1912 году и является памятником регионального значения. В доме проживал исследователь Арктики Николай Урванцев. Поддерживая тему локальной истории команда проекта планирует открыть здесь гостевой дом и бистро «Исследователи». Ремонт еще в процессе, но встречать первых гостей собираются в декабре 2024 года.

В этом году была заменена и входная дверь. Ее внешний вид вдохновлен дверью дома на ул. Герцена, 21 (ул. Вершинина, 14). Сделана мастерами команды в собственной столярной мастерской. Ручки искали на Авито и привезли из Уфы.
Фото: Савелий Петрушев

В этом году ребята успели подготовить площадку к началу стройки второго дома, которая стартует уже следующей весной.
Фото: Савелий Петрушев

Узнать про то, как инвестор дома Алексей Будников решился на восстановление можно тут, кто построил здание и историю одной квартиры — тут, о процессе восстановления — тут, о серьезном пожаре и последствиях — тут, об удивительных совпадениях и керамических айсбергах в новом бистро — тут.

Фото: Савелий Петрушев

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