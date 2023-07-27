Алексей Будников: «Невозможно опустить руки, когда столько людей тебя поддерживает!»

27 июля 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

С Алексеем Будниковым мы общались в 2021 году, когда казалось, что работы по восстановлению «дома за рубль» на Савиных, 10а, почти завершены. Но весной 2022 году случилась беда — пожар.

Дом заметно пострадал. Несмотря на это, команда Алексея нашла силы и средства продолжить работу. Последствия огня почти ликвидированы. Восстановление близится к завершению. До нового года в доме собираются открыть бистро, а уже летом — проводить тематические встречи на балконе.

Поговорили с Алексеем о том, как живет дом после пожара, какие работы по восстановлению проведены и как удалось пережить ситуацию, когда практически все нужно было начинать сначала.

Восстановление «дома за рубль» на Савиных, 10а, Алексей Будников начал еще в 2018 году, но из-за пожара часть работ пришлось делать заново. Фото: Серафима Кузина

— Алексей, вы долго восстанавливали дом по Савиных, 10а, мы об этом не раз рассказывали. Но в апреле 2022 года в здании случился пожар. Насколько большим был ущерб от огня? Как вы справились с ситуацией и продолжили работу?

— По заключению эксперта, случился поджог. У нас было немного вариантов — столько сил уже потрачено, а пациент скорее жив, чем мертв. Когда я трезво оценил ситуацию, то стало ясно — пострадало меньше, чем осталось целым. Понятно, что настроение у нашей команды было не самое хорошее, независимо от размеров ущерба очень неприятно, когда кругом грязно, на голову капает вода, видишь сгоревшие материалы, чувствуешь запах гари… Это вгоняло в уныние. Поддержало, что на наш пожар сразу же откликнулись многие люди — не только томичи, но и из других городов. Оказалось, все они следили за проектом и после пожара стали спрашивать, как нам можно помочь, предлагали организовать сбор.

— Возник стихийный сбор средств по инициативе людей?

— Да, нам не только писали слова поддержки, но и хотели перевести деньги на восстановление дома. Мы решили, раз есть запрос, почему бы и не открыть сбор. В итоге за 3-4 дня получили более 700 тысяч рублей, их присылали люди со всей страны — от Владивостока до Калининграда. Нас такая помощь приободрила. Собрать всю сумму было нереально — ущерб оценивался миллионам. Конкретной цифры нет, речь о 3-5 миллионах. Но и собранные 700 тысяч, на которые мы никак не рассчитывали, были очень полезны. На них мы сделали крышу. И, главное, поняли — невозможно опустить руки, когда столько людей тебя поддерживает! Поэтому мы взялись за дело…

Алексей Будников Фото: Серафима Кузина

— Как дальше был построен процесс?

— Сначала была фаза чистки. Спасибо команде, что никто не пал духом. Хочу сказать про ребят, которые работают здесь руками. У нас к моменту пожара уже были покрытые маслом, зашлифованные вручную деревянные полы, нам пришли обои, оставалось совсем немного доделать… В итоге после пожара ребятам пришлось не с нуля начинать, а даже еще хуже: надо было всё очищать, были прогары по перекрытиям, дыры наверху — через них было видно небо. Крыши почти не осталось. Мы что-то демонтировали и начали работы.

Из глобальных задач — первой нужно было сделать крышу. Сложно в контексте пожара говорить про удачное время. Но не представляю, как бы это выглядело, если бы он случился зимой. В нашем случае был конец апреля, весна, дождей нет. У нас появилась возможность демонтировать крышу, сделать новую, закрыть ее. Это первый этап — после него можно было выдохнуть, вода не протекает внутрь. Дальше начались уже расчистки и демонтаж сгоревшего внутри.

Последствия пожара Фото: Серафима Кузина

— Вы сказали, что причиной пожара был поджог. Не было расследований, кто в нем виновен?

— Я не верю в теории заговоров. Думаю, причина банальна — все случилось в ночь с пятницы на субботу. Часто в наш двор в центре Томска чего только не кидают, люди разные бывают, сложно понять, у кого что в голове. У нас есть заключение, которое дала полиция и потом МЧС, что возгорание случилось из-за горючей жидкости.

— Что можно сделать ради будущей пожарной безопасности?

— Сейчас у нас все деревянные конструкции покрыты материалами с негорючим составом. В доме круглосуточно находятся люди, есть противопожарная сигнализация... Понятно, что от всего сложно защититься, но делаем, что можем.

В целях безопасности сейчас в доме провели пожарную сигнализацию и обработали все стены огнезащитными материалами. Фото: Серафима Кузина

— Были ли какие-то плюсы у этой неприятной истории?

— К нашей команде присоединился Иван Валентинович Скоморощенко, известный плотник. Он помогал нам с восстановлением крыши и сейчас сделал крыльцо, балкончики. Иногда благодаря несчастью находятся такие важные люди. С Иваном Валентиновичем мы познакомились через Ольгу Павлову и проект «Том Сойер Фест», в котором он участвует. С его помощью и под его руководством мы смогли восстановить крышу за короткие сроки. Позже у нас появился балкон, сделанный его руками, веранда — это тоже его рук дело. Он — прекрасный человек, чей опыт и мудрость очень помогают нам воплощать проект в жизнь.

— Когда удалось вернуться на «допожарный» этап работ?

— Я для себя оцениваю, что примерно через год после пожара мы вышли на тот же уровень. Сегодня не все восстановлено, у нас есть сгоревшая лестница и другие дела, которые мы для себя откладываем на зимний период. Зато во многих моментах мы продвинулись дальше. Сейчас максимально ускоряемся с цокольным этажом. Сюда уже проведены все инженерные коммуникации, очищен кирпич, мы на этапе закрытия потолков и укладывания плитки. По сути остаются отделочные работы.

В цокольном этаже осталось закончить только отделочные работы. Фото: Серафима Кузина

— Откуда старый кирпич, из которого стены цоколя? Он родной, из этого дома?

— Да, это старая кладка. Прежнее покрытие снималось до кирпича, в дальнейшем очищалось. Часть элементов (кирпич был поврежден) убирали и заменяли тем, что остался от старых печей, которые здесь были. Дом когда-то отапливался ими. Всего печей было четыре — по углам. В цоколе топили, тепло поднималось наверх. В советское время, в 60-70 годы, печи разобрали жильцы, а в оставшихся частях сделали шкафчики — дверцы были в каждой квартире. Нам дом достался в таком виде.

Здесь место «исследователей»

Уже в конце этого года здесь появится кафе Фото: Серафима Кузина

— Вы сказали, что работы в цоколе почти закончены. Что здесь будет?

— Мы планируем до конца года открыть кафе. Подумали над форматом и остановились на локальном бистро.

— Как его назовете?

— «Исследователи». Название связано с несколькими фактами и людьми. В этом доме когда-то жил знаменитый исследователь Арктики Николай Урванцев. Это одно значение названия. Другой момент — у меня и моей семьи есть хобби, путешествовать с детьми в дальние края, их исследовать. Мы ездим на машине из Томска, проехали более 20 стран. Самое большое путешествие у нас было из Томска до Марокко — путь более 20 тысяч км. Это тоже сказалось на общей концепции заведения. Еще мы подумали, у нас студенческий город, в нем много университетов, в них учатся и работают исследователи. Хотим в своей концепции развивать и эту мысль.

Узнать, кто еще жил в доме на Савиных, 10а, и участвовал в его строительстве, можно в нашем материале тут.

— А что скажете про формат?

— Это локальное бистро, поскольку у нас небольшие площади, мы не сможем сделать огромный ресторан или столовую. Хотим создать современное бистро, вдохновляемся разными вкусами со всего мира. Настя, моя супруга, любит готовить. В наших поездках она присматривает рецепты, хочет лично участвовать в процессе, связанном с кухней. Мы уже начали экспериментировать. Например, вместе с нашими друзьями, музеем «Профессорская квартира», на Пасху пекли куличи по историческим рецептам. Это был интересный опыт, будем продолжать совместные проекты. Но в бистро у нас все же будет не историческая кухня.

Фото: Серафима Кузина

— Анастасия станет шеф-поваром «Исследователей»?

— Мы еще продумываем, как именно это будет реализовано. Возможно, появится отдельный шеф-повар, тот, кто будет задействован в делах бистро постоянно. У нас все-таки есть своя ежедневная работа и четверо детей, которые требуют внимания. Возможно, Настя не будет именно шеф-поваром. Но она любит готовить, ей нравится собирать идеи, она непременно включится в работу.

Пока непонятно, каким будет новое кафе, но у авторов проекта уже есть свои идеи. Фото: Серафима Кузина

— Что скажете про стиль заведения?

— В этом аспекте мы сотрудничаем с декоратором, стилистом интерьеров Кирой Массон. Она — член нашей команды. У нас много идей, которые мы хотим реализовать вместе (здесь к нашему разговору присоединилась Кира — прим. автора).

Кира Массон: Пространство в доме небольшое, но хотелось бы сохранить настроение, оставить на виду часть кирпичных стен. Будет милое, атмосферное место в центре города со своим колоритом. Это старый дом, в нем большие окна. В интерьере будут винтажные элементы. Мы их ищем, ездили осенью в Петербург на барахолку за всякими штуковинами. На «Авито» отслеживаем, что появляется, присматриваем люстры, кресла. Но создавать здесь музей мы не собираемся. Это будет современное пространство с предметами, которые отсылают к прежним временам. Небольшая уютная гостиная большого дома, куда вы пришли к друзьям — такую атмосферу хотелось бы создать. В этом нам помогут цветы, опущенные люстры, стоящие близко друг от друга столики, цветовая гамма.

Стилист интерьеров Кира Массон Фото: Серафима Кузина

— Можно назвать этот стиль винтажным?

К: Он современный, но стилизованный. Важно, что это не реконструкция прошлого. Время идет, и мы это чувствуем. Но детали могут стать «якорьком» и вернуть в детство. К примеру, мы нашли люстры-одуванчики, которые были во многих домах в советское время, собирали специально для бистро хрустальные люстры. Постоянно занимаемся поиском, выкладываем посты, получаем комментарии: «О, у меня было такое у родных!». Атмосферу прошлого соединим с современной. Томск все равно по натуре молодежный город.

В кафе планируют соединить атмосферу прошлого с современностью Фото: Серафима Кузина

Алексей Будников: Нет цели уходить в музейную историю, не случится такого, что мы наберем много вещей, разложим их, как экспонаты, и позовем на них смотреть.

К: Внесем только легкую нотку прошлого. А в целом у нас будет звучать современная музыка, в меню войдут актуальные блюда. При этом с отсылкой к корням — все рецепты берут начало с давних времен. Хочется знакомить томичей с нашим домом через кухню и встречать их гостеприимно. Тем более, что внутренний туризм сегодня развивается. А «Исследователи» — название для всего дома, не только для локального бистро.

А: У нас в цоколе будет локальное бистро, а на втором и третьем этажах гостевой дом.

На втором и третьем этажах почти все готово Фото: Серафима Кузина

— Уже не хостел, как говорилось сначала?

А: Гостевой дом — это более точное название для того, что мы хотим сделать.

К: Гостевой дом — это когда ты приходишь словно не в гостиницу, а к близким. В оформлении, атмосфере, подаче, поведении сотрудников — это будет чувствоваться. Хочется, чтобы у нас было во всех смыслах тепло. Мы и команду подбирали таким образом — брали тех, кому интересна задумка.

Фото: Серафима Кузина

А: Кстати, мы продолжаем поиск классных ребят в проект. Это касается и бистро — нам нужны официанты, повара, кому близок наш подход. У тех, кто в нашей команде, непременно будет возможность развиваться.

Лето — время для встреч на балконе

Сделать балкончик помог известный в Томске плотник Иван Скоморощенко. Фото: Серафима Кузина

— У вас уже готов красивый просторный балкон на втором этаже. Знаю, что у вас с ним связаны определенные планы…

А: Это идея Киры — запустить балкончик раньше, чем все остальное. Пространство получилось большим, вмещает 10-15 человек, не балкон, а целая веранда! Кира сказала, что летом грех не воспользоваться такой красотой. Можно на нем проводить интересные встречи. Мы уже продумали, что это может быть. Хотим совместно с ТПУ сделать встречу о Николае Урванцеве. Мы изучаем его биографию — спасибо Лизе Кузьминой, начальнику отдела культурного наследия и работы с сообществом политеха, она помогла нам. У них в музее ТПУ просто кладезь информации. Несколько дней мы ходили в библиотеку туда, они рассказывали об этом исследователе. Слушали с открытыми ртами, и нам стало обидно, что столько интересной информации узнаем только мы. Подумали: хочется, чтобы как можно больше людей услышали эти истории…

Уже этим летом здесь будут проходить разные встречи и культурно-просветительские мероприятия. Фото: Серафима Кузина

К: Мы видим отклик, когда публикуем посты с такими фактами. Рассказать действительно есть о чем. И показать. В ТПУ много вещей, которые там собирают, если связанный с политехническим человек был известной личностью. К примеру, в музее есть лампа, которая висела в комнате Урванцева в студенчестве. Его средства для бритья…

А: …очки, туристические мешки, с которыми они в 1920-е годы ходили в походы. Причем первый из них был организован еще Колчаком. Урванцев с ним общался, когда Томском управляло белогвардейское движение. Беседа об Урванцеве — это пример подобных событий. Также хотим сделать встречу с Иваном Валентиновичем Скоморощенко. Он может поделиться интересными плотницкими историями о работе с деревом. Еще в планах — встреча с Пашей Богдановым о графическом дизайне. Это наш друг и товарищ, сейчас он работает над фирменным стилем и шрифтами для гостевого дома и локального бистро. Также мы подумали о записи подкастов об электронной музыке. Возможно, это будут беседы-исследования различных направлений электронной музыки. Я раньше ею увлекался, у меня много друзей, кому такое было бы интересно. Еще музыка помогает задавать настроение. Кира предлагает провести встречу об интерьерных решениях…

Фото: Серафима Кузина

К: Я раньше активно занималась восстановлением старой мебели, мне есть что об этом рассказать. Можем побеседовать про интерьерные решения, о том, как совмещать старые вещи с новыми, при этом не превращаясь в музей.

— И пространство располагает для таких встреч...

К: Я подумала, где у нас в Томске еще можно зайти на старинный балкончик? Разве что на Шишкова. Такие встречи планируем на лето, сейчас быстро закончим приводить балкончик в порядок и начнем. Мы уже посадили цветы, поставим их на балкон, чтобы создать атмосферу сада.

А: И у нас еще со времен моего проекта культурного пространства FLAT остались пуфики-мешки, на них можно разместиться. Все пойдет в дело, теперь они будут тут на балкончике.

К: Да, дом еще восстанавливается, но хочется использовать то, что уже есть.

Рядом еще один балкончик поменьше Фото: Серафима Кузина

— Что нужно сделать для запуска встреч на балконе?

А: Организовать безопасный проход, чтобы никто не упал с лестницы. Встречи на балконе — ближайшая перспектива, уже через пару недель собираемся их организовывать. Дальше откладывать смысла нет, лето в Томске короткое.

Дом за домом

После открытия бистро работа на остальных этажах будет продолжена. Фото: Серафима Кузина

— Когда будет готов сам дом?

А: Строительные процессы — дело неблагодарное. Но по своему таймингу до конца этого года мы планируем открыть в цоколе бистро. У цоколя отдельный вход, а на остальных этажах продолжим работу.

— Много ли осталось работы в цоколе?

— Фундаментальные вещи уже сделаны. Нужно выстроить коммуникации и «закрыть» стены. Черновые работы ещё в процессе — стены, плитка, потолки и много мелких нюансов, дальше приступим к мебели и деталям, которые придадут пространству настроение. Есть какие-то моменты, которые досаждают тем, что их не видно, но они требуют много сил и времени. Со старым домом всегда так. Но закончить работы до конца года нам по силам.

Фото: Серафима Кузина

— Что в доме с коммуникациями?

— Возникла вынужденная пауза. Но для того, чтобы запустить цоколь, нам понадобится полноценное отопление. Сейчас мы на этапе работ с тепловым узлом, автоматизированным. Он не сильно дешевый, но в нашем случае будет один на два дома, так что в итоге удастся сэкономить. В будущем мы планируем восстановить по программе «Дом за рубль» еще и соседнее здание по Савиных. 10.

— В каком состоянии второй дом?

— Он около 10 лет назад горел.

Дом по соседству, на Савиных, 10, Алексей тоже планирует восстановить Фото: Серафима Кузина

— Вы к нему еще не приступали?

— Проект по второму дому готов и сдан, и мы уже приступили к работе с ним. Дом на этапе разборки. Он сегодня в таком состоянии, что вызывает беспокойство и у жильцов соседней пятиэтажки, и у нас — опасно накренился. Начали разбирать, демонтировать сгоревшие детали, будем, что возможно, потом пускать в дело. У нас большой опыт — мы за разумное потребление, многим вещам давали вторую жизнь. Например, в доме, который сейчас восстанавливаем, подоконники были наполовину сгнившими. Мы из сохранившихся кусочков делали «залечки» для оконных колод. Старым деревом подлечивали повреждения. Понятно, такой щепетильный подход требует времени. Проще взять и сделать новое. Но мы увлеклись процессом реставрации, нам нравится делать так тщательно. Уверены, люди, которые знают, как мы реставрировали дом, с интересом придут посмотреть все живьем, когда мы откроем двери.

— За сколько лет планируете восстановить второй дом?

— За три года. Мы многое уже отработали, нам теперь гораздо проще будет решать некоторые моменты.

Фото: Серафима Кузина

— Какое у вас сегодня ощущение, на фоне полученного опыта, от программы «Дом за рубль»?

— Мы сейчас сконцентрированы на этих двух домах, наша задача их восстановить, благоустроить между ними территорию. Рассчитываем сделать для бистро дворик между домами с газоном, на опорную стенку разместить подсветку. Думаю, здорово, если между домами все будет красиво и аккуратно.

Глобально, что касается темы восстановления деревянных томских домов — полагаю, со старыми домами кардинально вопрос может решить только вариант приобретения восстановленного здания в собственность. Многих людей аренда, несмотря на существенный срок договора, отталкивает, и они даже не рассматривают для себя такой вариант.

Текст: Мария Симонова

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