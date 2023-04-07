Томичам расскажут, как город готовился к Пасхе в начале XX века

7 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: «Профессорская квартира»

В следующую субботу, 15 апреля, в музее «Профессорская квартира» пройдет встреча «Томск пасхальный». Гостей ждет лекция от историка Дины Козловой и пасхальное угощение по дореволюционному рецепту.

Как сообщают организаторы, в рамках встречи томичи узнают, как Томск готовился к Пасхе в начале XX века, что жители города подавали на праздничный стол и какие блюда были его символами. Лектор Дина Козлова расскажет, где гуляли горожане в этот праздник, к кому ходили в гости и что дарили.

Кроме того, посетителям покажут подлинные пасхальные атрибуты из собрания «Профессорской квартиры», в том числе поздравительные открытки и уникальный пасхальный календарь 1916 года с фотографиями царской семьи.

В конце встречи её участники соберутся в музейной столовой, где смогут попробовать пасхальное угощение. Десерт будет сделан по настоящему дореволюционному рецепту партнерами лекции — командой проекта, занимающейся восстановлением «Дома за рубль» на ул. Савиных.

Мероприятие стартует в 18.00 по адесу: ул. Кузнецова, 30. Стоимость посещения — 800 рублей. Количество мест ограничено, необходима полная предоплата. Купить билеты можно, позвонив по телефону +7 906 957-47-87, или в сообщения группы «ВКонтакте».

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