Будет крыша — будет легче. Инвестор загоревшегося в Томске «дома за рубль» рассказал о планах по восстановлению здания

23 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: Игорь Фаткулин

В пострадавшем от огня «доме за рубль» по ул. Савиных, 10а ведутся работы по закрытию территории, в ближайших планах также восстановление крыши и очистка здания от гари. Об этом «Томскому Обзору» сообщил арендатор Алексей Будников.

«Осмотр дома показал, что впереди работы еще больше чем было, — отметил Алексей Будников. — Сейчас понятно, что нужно закрыть периметр, что мы сегодня и сделали. И расчистка завалов внутри — это мы будем делать завтра и в понедельник. Во вторник мы хотим смыть гарь с помощью специальных реагентов и моющей техники».

Также на объекте в ускоренном режиме собираются заняться восстановлением крыши.

«Надо заново делать стропильную систему и обрешетку. Это первоочередная задача, будет крыша — будет легче», — уточнил Алексей Будников. Он также добавил, что в ближайшие дни организует сбор средств на восстановление дома.

Также сегодня на место происшествия прибыл и.о. мэра Михаил Ратнер. Он пообещал инвестору, что администрация поможет арендатору.

Напомним, минувшей ночью в Томске загорелся исторический деревянный дом по ул. Савиных, 10а — памятник регионального значения, в котором проживал исследователь Арктики Николай Урванцев. Возгорание было ликвидировано в 4.28. Здание серьезно пострадало от пожара — обгорели стены внутри и снаружи, прогорело потолочное перекрытие. Общая площадь пожара составила 156 кв. метров.

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Фото: Игорь Фаткулин

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