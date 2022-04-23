Администрация Томска поможет арендатору пострадавшего «Дома за рубль»

23 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: Игорь Фаткулин/ из архива издания

Сегодня, 23 апреля, исполняющий обязанности мэра Томска Михаил Ратнер побывал на месте ночного пожара в «Доме за рубль» по ул. Савиных, 10а, и встретился с Алексеем Будниковым.

Как сообщает пресс-служба мэрии, инвестора заверили, что администраци города окажет все возможное содействие в восстановлении дома и в выявлении причин пожара. Так, получены видео с камер наблюдения соседний зданий.

Кроме того, администрация готова помочь техникой и волонтерами для разбора завалов. Районная администрация приведет в порядок прилегающую территорию.

«С тревогой ехал на дом. И очень рад, что Алексей не опустил руки и уже думает о том, как все восстановить. Сделаем все от нас зависящее, чтобы помочь в этом», — заверил Михаил Ратнер.

В свою очередь Алексей Будников попросил Михаила Ратнера об информационной поддержке восстановления дома, и.о. мэра пообещал любую помощь в этой сфере.

Напомним, минувшей ночью, 23 апреля, в Томске загорелся двухэтажный деревянный дом по ул. Савиных, 10а, который восстанавливался в рамках проекта «Дом за рубль». Возгорание удалось ликвидировать в 4.28. В результате обгорели стены внутри и снаружи, прогорело потолочное перекрытие, общая площадь пожара составила 156 кв.метров.

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