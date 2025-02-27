Проект восстановления томского «Дома за рубль» на ул. Гоголя, 50/1 довели до стадии согласования

27 февраля 2025 / Томский Обзор / Фото: Никита Кирсанов

В Томске завершили работы над проектом восстановления здания по ул. Гоголя, 50/1, включенного в проект «Дом за рубль».

На сегодняшний день здание по Гоголя, 50/1 находится в полуразрушенном состоянии, его первоначальный вид восстанавливался проектной организацией ООО «ПРОПРОЕКТ» по старым фотографиям. Как сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на департамент управления муниципальной собственностью, архитектурные решения здания разрабатывались при непосредственном участии профильных специалистов городской администрации, которыми были уточнены пропорции здания и заново вычерчен ряд архитектурных деталей. В частности, была выполнена графическая реконструкция вазона, некогда украшавшего утраченный фронтон здания. Для этого использовалась фотография из архива П.Н. Коханенко, которая подверглась обработке с использованием технологий искусственного интеллекта, что позволило повысить чёткость изображения и обеспечить максимальную точность воссоздания утраченного архитектурного элемента.

В пресс-службе уточнили, что, согласно условиям договора, арендатор обязан подготовить проектную документацию на выполнение ремонтно-восстановительных работ до 28 апреля этого года. Сейчас она находится на завершающей стадии, основные замечания к проекту, выставленные городским комитетом сохранения исторического наследия (в части архитектурных решений) и МБУ «Проектно-сметное бюро» (в части конструктивных решений) устранены. Ведётся работа по комплектации проекта, после чего он будет официально направлен на согласование.

После арендатору предстоит подготовить раздел об обеспечении сохранности объекта культурного наследия на соседнем участке и согласовать его с Комитетом по охране памятников объектов культурного наследия. Ориентировочный срок начала работ — второй квартал 2025 года. С учётом продления срока действия льготной арендной платы на один год у арендатора есть четыре года на выполнение работ по восстановлению здания.

Напомним, деревянное двухэтажное нежилое здание по ул. Гоголя, 50/1 общей площадью 293,5 кв. м. ранее имело фронтон и деревянный шпиль на крыше. Дом является объектом деревянного зодчества из «списка-701», а с июня 2024 года — исторически ценным градоформирующим объектом в составе предмета охраны исторического поселения. Здание передано в аренду в 2023 году ИП Юргину Владимиру Борисовичу вместе с соседним домом по ул. Гоголя, 50, проектная документация по которому также находится в процессе завершения.

Дом по ул. Гоголя, 50/1 в шестидесятые Фото: Павел Коханенко

Первоначальный чертёж вазона (слева) и этот же вазон, выполненный специалистами муниципалитета методом графической реконструкции (справа). Фото: предоставлено администрацией города

Дом в 2019 году Фото: Никита Кирсанов

Текущее состояние дома Фото: Никита Кирсанов

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