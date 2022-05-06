В Томске открылась выставка плотницкого инструмента «Выруби»

6 мая 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В минувшую среду, 4 мая, в Первом музее славянской мифологии в Томске открылась выставка плотницкого инструмента «Выруби».

Как сообщают организаторы, в экспозицию вошли 500 экспонатов из «Музея топора» потомственного сибирского плотника Ивана Скоморощенко. Выставка включает в себя мультимедийную составляющую — рядом с экспонатами размещены QR-коды, позволяющие послушать рассказ мастера о любимых инструментах из коллекции и теплых воспоминаниях из детства об отце-плотнике.

«Выруби» — это не просто выставка, это возможность соприкоснуться с историей народа и прочувствовать значимость ремесел и труда, созидания. А также осознать и оценить историю города — ведь Томск до сих пор частично застроен деревянными домами», — говорится в описании выставки.

Также в рамках экспозиции будут проходить различные мероприятия, а также мастер-классы от Ивана Скоморощенко и других сибирских мастеров.

Выставка будет работать до 3 октября, стоимость посещения: 150 — 250 рублей.

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