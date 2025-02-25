«Видите тут отпечаток рыбы? А он есть!» Как томский палеонтолог Степан Иванцов изучает остатки древних животных

25 февраля 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Какие растения и насекомые населяли территорию современной Сибири до нашей эры? В каком климате они жили? Омывало ли когда-то наши края теплое Сибирское море и бродили ли по его берегам динозавры?

Поговорили об этом с кандидатом геолого-минералогических наук, доцентом кафедры палеонтологии и исторической геологии ТГУ Степаном Иванцовым.

Сейчас он занимается исследованием окаменелостей древних позвоночных в районе Иркутского угольного бассейна, ездит в экспедиции и изучает влияние глобальной катастрофы — аноксического события — на живые организмы.

Каковы результаты этой работы, рассказываем в нашем материале.

Палеонтолог с детства

Фото: Серафима Кузина

Рабочий кабинет томского ученого-палеонтолога Степана Иванцова расположен в девятом корпусе ТГУ — старинном здании конца XIX века. Оно было построено как службы при главном корпусе Императорского Томского университета, где размещались каретник, баня, карцер для студентов и квартиры служащих.

Сейчас у здания не менее важное назначение — здесь расположена лаборатория континентальных экосистем и геолого-географического факультета ТГУ. В ее хранилищах можно найти остатки древних животных — кости мамонтов и бизонов, а также отпечатки более мелких представителей фауны: насекомых и рыб. Как раз их образцы и привез наш собеседник прошлым летом из Иркутской области, где побывал с исследовательской экспедицией. Теперь ученому предстоит отпрепарировать и описать найденные окаменелости.

Томский палеонтолог Степан Иванцов показывает привезенные из летней экспедиции отпечатки древних позвоночных. Фото: Серафима Кузина

— Есть очевидные вещи: например, вот водная личинка, которая жила примерно 180 млн лет назад. Бывает, рыбка хорошо сохраняется — видно ее глазки и даже чешую, — показывает Степан Иванцов. — Здесь, например, сразу несколько рыб отпечаталось — это, по всей видимости, момент массовой гибели. Они умерли, их сразу покрыло осадком. А вот эта рыбка, видимо, лежала на поверхности какое-то время перед тем, как её захоронило. Видно, что чешуйчатый покров сохранился отдельными рядами.

Без объяснений ученого разглядеть что-то на окаменелостях непросто. Но на всех этих породах сохранились отпечатки рыб. Фото: Серафима Кузина

Среди интересных экспонатов, привезенных из последней экспедиции, отпечатки какого-то древнего насекомого с усами, гигантских цикад и таракана с «красивым крылом» — распознать их без пояснений при взгляде на образцы довольно трудно. Но для Степана Валерьевича видеть очертания древних существ — привычное дело. За годы работы глаз набит, ведь палеонтологией он занимается, можно сказать, с детства.

Вот здесь отпечатались две рыбки, четко видны их глаза. Фото: Серафима Кузина

А у этой рыбки видно даже чешуйки. Фото: Серафима Кузина

Еще в три года родители подарили ему марку с динозавром, и началось: сначала маленький Степан просто собирал понравившиеся изображения разных представителей фауны. А уже в восьмом-девятом классах записался в кружок по спелеотуризму: начал лазить по пещерам и исследовать их содержимое. В одной из экспедиций Степану удалось найти десяток древних костей. Их он вместе с другом передал ученым в ТГУ.

Впечатлившись находкой и возможностью дальше изучать прошлое, молодой человек решил оставить мечту стать космонавтом и всерьез заняться наукой. Больше всего его интересовали позвоночные мезозойской эры, к которым относят и динозавров.

Степан Иванцов. Фото: Серафима Кузина

После школы Степан Иванцов поступил на первый курс геолого-географического факультета ТГУ, где и остался, но уже в качестве преподавателя и ученого. Сейчас он пишет докторскую диссертацию о влиянии на живые организмы аноксического события — глобальной катастрофы, приведшей к изменению климата и вымиранию некоторых видов в результате нехватки кислорода в океанах. Объектом его исследования по этой теме является, в том числе, район Иркутского угольного бассейна, где изменения флоры и фауны можно проследить в разные моменты этого кризиса — на начало, во время него и по завершению.

Следы аноксического события

В лаборатории отпечатки изучаются под микроскопом. Он увеличивает изображение в 16 раз. Здесь Степан Иванцов рассматривает крыло цикады. Фото: Серафима Кузина

Впервые с экспедицией в Иркутскую область Степан Иванцов отправился в 2014 году. К этой работе его пригласили иркутские коллеги из Института земной коры СО РАН, чтобы оценить перспективы для поисков остатков древних позвоночных организмов периода — рыб, черепах амфибий и даже динозавров. Так начался большой научный проект, которым Степан Иванцов вместе с другими учеными и волонтерами занимается уже 10 лет.

— Наверное, одно из крупнейших в мире местонахождений позвоночных юрского периода находится в Красноярском крае — это Березовский карьер на территории Назаровской впадины (недалеко от города Шарыпово). Эта отрицательная форма рельефа сформировалась в мезозое и была заполнена юрским осадком. Местонахождение было открыто еще в 2000-е. Мы решили двигаться дальше на восток по югу Сибири, где есть такие же впадины. Следующая за ней — это Иркутский угольный бассейн. Там накапливались угли юрского периода, но в самих углях редко сохраняются позвоночные, а вот вмещающие породы могут быть вполне перспективными. Тогда, в 2014 году, мы оценили этот разрез, включающий три свиты, или геологических тела, которые закрывают интервал от самого начала юрского периода до примерно его . Это присаянская, черемховская и кудинская свиты. В качестве наиболее перспективной выделили присаянскую. Ее и стали планомерно изучать.

Первой точкой для раскопок на этом участке стала территория недалеко от поселка . Это местонахождение окаменелостей было открыто еще во второй половине XIX века. На его примере ученые выявили признаки, по которым можно искать новые местонахожения позвоночных.

Затем в разгар ковида, в 2020 году, команда исследователей снова отправилась в экспедицию и открыла новое местонахождение с остатками позвоночных — Суховской мыс на берегу Ангары. Там обнаружилось порядка 25 образцов рыб! Как отмечает исследователь, это колоссальная цифра для нового места.

Важным открытием 2020 года стала первая находка рыб на Суховском мысе. Фото: из архива Степана Иванцова

Спустя три года раскопки в отложениях присаянской свиты продолжились. Тогда ученые нашли еще одну точку у деревни . Там, правда, улов оказался не таким удачным, как в районе Суховского мыса: за всю экспедицию удалось обнаружить всего один отпечаток древних позвоночных. Вернулись туда исследователи летом 2024 года:

— Ехали туда и уже потирали ручки, думая: раз мы уже знаем, что здесь «рыбное место», сейчас начнём копать и пойдут рыбы. Приезжаем туда, работаем неделю — одна рыба. То есть, тогда отработали три недели — одна рыба, и сейчас одна. Такой расклад меня совсем не устраивал. Думаю: так, дело движется к тому, что, видимо, точку придётся закрывать… Наверное — уже как акт отчаяния — мы передвинулись вдоль этого слоя на 70 м, и сразу началось! За оставшиеся две недели нашли еще 24 образца рыб, море образцов насекомых, 10 коробок с флорой. Очень продуктивно поработали!

Причем, по словам Иванцова, найденные во Владимировке образцы рыб другие — не такие же, что были обнаружены на Суховском мысе и Усть-Балее. Они относятся к совершенно иным видам, которые, возможно, появились как раз после случившегося на рубеже ранней и средней юры аноксического события.

— Когда в Южной Африке, где было много вулканов, началось крупное извержение, в атмосферу попадало много углекислого газа, оксида серы, метана и других вулканических газов, которые привели к потеплению климата. Это вызывало, с одной стороны, увеличение биопродуктивности водорослей в океанах, а с другой — к гибели живых организмов. Сравнить это можно с тем, что может случиться сегодня в современных водохранилищах: если они начнут «цвести», рыба погибнет. Примерно то же самое происходило тогда практически по всему свету. Животные, которые жили на дне, из-за недостатка кислорода начинали вымирать. Это событие было открыто учеными в 60-е годы XX века, и в первую очередь касалось морской . В Иркутском бассейне у нас появилась уникальная возможность посмотреть, как это событие проявилось на континенте. Для этого мы стали изучать присаянскую свиту. И по счастливому совпадению, она как раз позволяет проследить, как чувствовала себя биота: до начала этого кризиса (территория возле Усть-Балея), в его разгар (это Суховской мыс), и на выходе из него (по нашему мнению, это Владимировка). Даже предварительные данные указывают на то, что фауна и флора отвечали на вызов со стороны окружающей среды и некие изменения действительно прослеживаются.

Анализировать и обобщать полученные результаты томскому ученому предстоит в течение этой зимы, когда экспедиции в силу сурового сибирского климата невозможны. По итогу этой работы выйдет промежуточная научная статья, которая станет частью докторской диссертации. А летом исследовательская группа планирует продолжить свои раскопки в районе Иркутского бассейна.

В экспедиции

Обычно палеонтологические экспедиции, в которых принимает участие Степан Иванцов, состоят из небольшого количества людей. В прошлом году, например, во Владимировку поехало всего четыре исследователя — сам Иванцов, как руководитель экспедиции, его магистрантка, иркутский палеоботаник Андрей Флоров и волонтер.

Принять участие в подобных экспедициях может любой человек, независимо от пола и образования. Но необходимо уметь работать в команде, не иметь медицинских противопоказаний и обязательно привиться от клещевого энцефалита. Большое значение имеет и закалка: важны выносливость и неприхотливость в быту.

— Во Владимировке у нас были хорошие условия. Мы жили в доме, точка находилась прямо у деревни — минут за 20 можно было дойти. А на Суховском мысе — в палатках. Мылись в Ангаре, каждый день ходили восемь километров в одну сторону и восемь — в другую, то есть, четыре часа в день уходило на то, чтобы просто добраться до точки и вернуться в лагерь, — рассказывает Иванцов. — Но есть и положительные моменты: питьевая вода у нас там идет из скважины, готовим на газовых плитах, продукты закупаем заранее в Иркутске. — Обычно берём рыбные консервы, крупы, макаронные изделия, какие-то овощи — картошку, морковку, капусту. То есть, это не режим выживания, условия работы достаточно комфортные.

Часто работа на объектах — это жизнь в платке, практически без средств коммуникации. Фото: из архива Степана Иванцова

Длятся экспедиции две-три недели. За это время палеонтологи успевают описать , определить наиболее перспективные слои, сфотографировать их и взять пробы для дальнейших исследований. Рабочий день, как правило, начинается рано — от семи до девяти часов утра, и заканчивается ближе к шести, а иногда и к восьми вечера. В арсенале ученых — геологический молоток, лопата, шпатель, с помощью которого раскрываются слои, и лупа.

— Наша работа не в том, чтобы просто приехать и варварски что-то раскопать, забрать и уехать, — говорит Степан Валерьевич. — Нам нужно получить некий контекст, в котором жили животные далёкого прошлого, понять, в чём закономерность, почему тогда происходило именно так? Если говорить про Суховский мыс и Владимировку, то там мы увидели интересную особенность — слой с водными личинками насекомых лежит под слоем рыб. О чем это может говорить? О том, что насекомые были более подвержены влиянию какого-то вредного фактора. На наш взгляд, это уменьшение количества растворенного в воде кислорода. То есть, сначала они [водные личинки насекомых] реагировали на недостаток кислорода в воде, а затем рыбы, как более устойчивые, также начинали гибнуть.

Обед на берегу Ангары во время раскопок на Суховском мысе. Фото: из архива Степана Иванцова

Сейчас на этом объекте ученые, в основном, работают с отпечатками насекомых и рыб, но исследователи не теряют надежды, что когда-нибудь в районе Иркутского бассейна они раскопают и остатки древних динозавров. Между собой они часто шутят: если найдут сто образцов рыб, то смогут перейти на новый уровень.

Динозавры в Сибири

Следы динозавров находят сегодня по всей Сибири — и Западной, и Восточной. Фото: Серафима Кузина

Самое главное, что сегодня ученые-палеонтологи знают о динозаврах на территории Сибири — то, что они действительно обитали в наших краях в эпоху мезозоя. Причем жили эти животные в довольно приятном климате и гуляли по берегам теплого . Как рассказывает Степан Иванцов, 168 млн лет назад в этой части Земли росли голосеменные растения, небольшие кустарники и, возможно, хвойные леса. Средняя температура воздуха тогда составляла +23 С°, в то время как сейчас — +1 С°.

Сохранились и остатки более мелких братьев динозавров. Фото: Серафима Кузина

По словам ученого, в настоящее время на территории России описано 14 видов динозавров, четыре из них — обитатели Сибири. Найдены они были в ее юго-восточной части, в частности, в уже упомянутом Березовском карьере [Красноярский край, город Шарыпово] в 2010 году обнаружили зубы и фрагменты черепа хищного динозавра килекса — прародителя тираннозавра рекса, того самого, из «Парка юрского периода» и «Истории игрушек». В этих раскопках принимал участие и Степан Иванцов.

В соседней Кемеровской области, возле деревни Шестаково, в 2008 году был обнаружен еще один вид динозавров — сибиротитан. А первые окаменелые остатки позвоночных в этом регионе нашли еще в 1953 году. В 1960-х учеными были выявлены следы крупных динозавров. В 1998 году томский исследователь А. В. Воронкевич раскопал на Кузбассе два целых скелета раннемеловых пситтакозавров, обитавших в Западной Сибири около 129 — 113 млн лет назад.

В Научной библиотеке ТГУ в специально оборудованной витрине хранится крестец сибиротитана. Презентация нового экспоната прошла в 2017 году на Ночи музеев. Фото: Владимир Дударев, из архива издания.

Прошлый год также ознаменовался сенсационной находкой возле деревни Шестаково. На берегу реки Кия ученые раскопали новый вид цератозавров, который получил название «киякурсор» — от латинского «бегун с реки Кия». Жил этот обитатель Сибири от 113 до 121 млн лет назад и мог быть, по словам Иванцова, травоядным.

— То, что мы находим на территории Западной Сибири, это часто речные отложения. Когда животные погибали во время сухого сезона где-то на водораздельных пространствах, сезонные потоки их сносили в пойму или в русло реки, и там они захоронялись. Что-то подобное случилось с сибиротираном и пситтакозаврами в Кемеровской области. Если говорить про килекса, рядом с городом Шарыпово [Красноярский край], там было достаточно крупное озеро. В это озеро впадали мелкие ручейки и формировали конусы выноса — несли горные породы и тех животных, которые гибли где-то на водораздельных пространствах, их тоже туда приносило. Плюс, в этом же озере было множество рыб, черепах, и они тоже сохранились, — объясняет Степан Валерьевич.

— Восточная же Сибирь, в особенности Иркутский бассейн, ещё ждёт своего времени. Там постепенно накапливается материал — есть находки динозавров в Тыве, Якутии, — добавляет Иванцов. Фото: Серафима Кузина

Непосредственно в Томской области поиски динозавров пока не увенчались успехом, и, как добавляет наш собеседник, вряд ли когда-нибудь увенчаются. Дело в том, что мезозойские отложения на территории нашего региона располагаются глубоко под поверхностью четвертичных осадков — это около 700 метров, и до них просто не докопаться.

— В Томской области условия не способствовали накоплению отложений, в которых бы сохранялись остатки животных. То есть, это [были] какие-то медленно текущие реки, может быть, небольшие озера, и самое главное — в них было достаточно много органики, которая, вероятно, растворяла кости, — отмечает палеонтолог.

Иногда что-то удается добыть с помощью спецтехники при бурении газонефтяных скважин. По словам ученого, в этом случае попадаются образцы горных пород с отпечатками растений, реже — рыб, совсем редко — позвонки водных рептилий — ихтиозавров. Но найденные окаменелости не так часто становятся доступны исследователям, что, конечно, значительно тормозит изучение древнего мира.

В Томской области нет остатков динозавров, но сохранилась очень богатая четвертичная фауна — это мамонты, бизоны и шерстистые носороги. Реконструкции их скелетов можно увидеть в экспозиции Палеонтологического музея ТГУ, куда попадают найденные во время экспедиций находки. Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Текст: Алёна Попова

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