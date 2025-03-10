Фестиваль искусства и чтения «ТОМ» вновь пройдет в Томске весной

10 марта 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Проведение фестиваля искусства и чтения «ТОМ III» в Томске в этом году переносится на весну. Самое масштабное книжное событие города состоится 15–18 мая, сообщают его организаторы из Сибирского филиала музея им. А. С. Пушкина.

В этом году фестиваль посвящен теме «Как воспринимать искусство». Она будет так или иначе пронизывать всю программу, которая, в свою очередь, разделена на тематические блоки. Часть мероприятий будет посвящена изобразительному искусству, часть архитектуре, кино, театру и музыке. В каждом из блоков организуют дискуссии, лекции, презентации и выставки, отвечающие на вопрос как понимать и воспринимать искусство.

Традиционно, мероприятия фестиваля пройдут на нескольких площадках: в павильоне Сибирского филиала ГМИИ им. А. С. Пушкина, Университетской роще, площадках ТГУ, старых и новых зданиях Научной библиотеки вуза.

Программа будущего «ТОМа» находится на завершающей стадии разработки. Томичей ждет множество выставок, лекций, мастер-классов и паблик-токов, в том числе от издательства «Макушин медиа» и интернет-издания «Томский Обзор».

Сердцем фестиваля станет масштабная книжная ярмарка, которая будет работать на протяжении всех дней программы. Здесь томичи смогут приобрести книги более 30 издательств.

Напомним, впервые книжный фестиваль был организован в Томске в мае 2022 года. В 2023 году его преобразовали в фестиваль искусства и чтения «ТОМ». Тогда он собрал более 70 экспертов и 8 000 зрителей. В прошлом году мероприятие прошло в сентябре.

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