S7 в летнем расписании возобновит ежедневные полеты из Томска в Москву, «Аэрофлот» увеличит число рейсов до 14

10 марта 2025 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

Авиакомпания S7 с 31 марта увеличит количество рейсов из Москвы в Томск и обратно с шести до семи в неделю, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные томского аэропорта «Богашево».

С 14 ноября прошлого года число рейсов S7 из Томска в Москву варьировалось от пяти до шести в неделю. С января авиакомпания совершала полеты по этому маршруту шесть раз в неделю, кроме понедельника.

Также в летнем расписании сохраняются рейсы «Аэрофлота» в Москву в количестве 10 в неделю (по одному каждый день утром, а также вечерние в пятницу, субботу и воскресенье).

При этом с 26 мая «Аэрофлот» будет выполнять вечерние рейсы из Томска ежедневно. Таким образом, с конца мая «Аэрофлот» увеличит число рейсов в Москву до 14.

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