Томских художников и фотографов приглашают к участию в портфолио-ревю

4 марта 2025 / Томский Обзор / Фото: Сибирский филиал ГМИИ им. А.С. Пушкина

Сибирский филиал ГМИИ им. А.С. Пушкина приглашает томских художников и фотографов принять участие в портфолио-ревю, которое пройдет 13 апреля. На встрече участники презентуют свои работы, получат обратную связь от экспертов по совершенствованию портфолио и узнают об эффективных способах самопрезентации на открытой лекции.

— Портфолио-ревю — это возможность сформулировать свой artist statement (декларацию художника или авторское заявление). Оно для тех художников, которые хотят разобраться, как правильно составить портфолио, как подготовить и оформить произведение для выставки, как его презентовать и как рассказывать о себе. А также для тех, кто хочет научиться работать с фотографией при создании проектов, чтобы расширить систему художественных подходов и методов, — говорит Лукия Мурина, куратор Сибирского филиала Пушкинского музея.

Портфолио-ревю в Уральском филиале ГМИИ им. А.С. Пушкина, 5–6 апреля 2024. Фото: Любовь Кабалинова

Принять участие в портфолио-ревю могут томичи старше 18 лет, а также художественные объединения Томской области. Всего предполагается не более 25 участников. Они будут отобраны экспертным жюри на конкурсной основе по CV (резюме) и портфолио.

— При подготовке встречи мы вдохновлялись примером Уральского филиала нашего музея, — рассказывает Лукия Мурина. — Я была одним из экспертов портфолио-ревю, которое проходило там весной прошлого года, и мне понравился формат, который выбрали его организаторы. В отличии от классического портфолио-ревю, когда художник выходит и показывает свои работы экспертам, здесь у каждого автора было свое небольшое пространство. В нем он экспонировал одно или несколько произведений: графику, скульптуру, живопись, фотографию, объекты, документацию проектов эксперту. И такой разговор один на один кажется более продуктивным, а главное — более комфортным, чем презентация, похожая на защиту диплома перед комиссией. Нам хочется создать благоприятную атмосферу для участников.

Портфолио-ревю в Уральском филиале ГМИИ им. А.С. Пушкина, 5–6 апреля 2024. Фото: Любовь Кабалинова

Среди экспертов — заведующая Сибирским филиалом ГМИИ им. А.С. Пушкина Наталия Почтарева, кураторы Пушкинского музея Николай Исаев и Лукия Мурина, фотограф и тьютор «Лаборатории молодого художника» Сергей Потеряев, керамист и заведующая выставочным отделом ТОХМ Ярослава Беспалова, художница и преподаватель кафедры ИЗО ТГУ Мария Ермакова, историк искусства и заведующая музеем «Профессорская квартира» Екатерина Кирсанова. Также в отборе заявок примут участие представители Уральского филиала Пушкинского музея — его заведующая Анна Акимова и руководитель отдела художественных программ и творческих проектов Арина Воробьева.

Отбор заявок будет проводиться по четырем критериям: раскрытие художественного стейтмента; художественная ценность, новизна и актуальность; уровень подготовки портфолио; соответствие техническим ограничениям пространства.

В СV и портфолио рекомендуется отразить следующую информацию:

имя, возраст, город, контакты;

ссылку на персональный сайт или социальные сети;

техники и жанры, в которых работает художник;

художественное образование (при наличии);

участие в выставках, конкурсах, арт-резиденциях (при наличии);

качественное изображение работ;

разделы и тематические блоки;

список из лучших работ.

Прием заявок стартует с 3 марта и продлится до 16 марта. Портфолио необходимо прислать на электронную почту: lmhtomsk@gmail.com с указанием темы сообщения: Портфолио-ревю_фамилия участника.

К заявке необходимо приложить CV и портфолио. Все документы должны быть в формате pdf, максимальный объем каждого файла — 10 Мб. После отправки необходимо дождаться подтверждения от куратора о получении документов.

Подведение итогов состоится 28 марта. На портфолио-ревю финалисты должны присутствовать очно и представить оригиналы или фотодокументацию и видеофиксацию произведений.

Подробную информацию и пакет документов для подачи заявки можно найти в Telegram-канале Лаборатория молодого художника «История одного дома» и в сообществе ВКонтакте.

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