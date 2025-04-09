В понедельник жители домов на 36 улицах Томска останутся без воды

9 апреля 2025 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В понедельник утром, 14 апреля, в Томске в связи с проведением работ на водопроводных сетях часть жителей Кировского и Советского районов Томска останутся без воды. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Отключение продлится с 9.00 понедельника, 14 апреля, до 9.00 вторника, 15 апреля. В это время специалисты проведут переврезку новых водопроводных линий диаметром 300 и 500 миллиметров от пр. Кирова до ул. Елизаровых 48/6. В это время без воды останутся жители домов, расположенных по адресам:

Улица Алтайская, 108, 112, 112а, 114, 118/1, 120, 120/2, 122, 124, 128б, 137, 137/1, 139, 141, 143, 149, 151, 151б, 153, 153а, 157, 159, 159а, 161/2, 161а, 161б стр. 2, 161Б стр. 6, 161/3, 163, 163а, 163б, 163в, 163д, 169, 171;

Переулок Ангарский, 3, 4, 8;

Улица Артема, 2б, 7, 9, 11а;

Улица Балтийская, 9, 9а, 10, 10а, 10б, 11, 13, 18, 19/1, 22, 23, 23/1, 24;

Переулок Богашевский, 3, 4б, 5, 6, 7, 8;

Поселок Восточный, 12, 15/7;

Улица Герцена, 72 стр.5, 72/1;

Улица Елизаровых, 4/1, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 46/5, 46/6, 46/7, 46/8, 46/9, 48/6, 48/11, 48/25, 49, 49/1, 51, 51а, 53, 53/1, 58, 59, 62, 62/3 бокс 9, 62/5, 65, 65/1, 65а, 68, 70, 70а, 72, 72/2, 72/3, 73/1, 73а, 74, 76, 79/1, 79/1стр.12, 79/1 стр.13, 79/1 стр.14, 79/1 стр.15, 79/1 стр.83, 79/1 стр.89, 79/2, 79/4, 79 стр. 2, 79/7, 79/6, 81/10, 82, 82а, 85, 85/1, 85/1 стр.3, 85/3, 86, 93, 97/8, 97/10, 97/17;

Улица Каспийская, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25а, 36/1, 38, 39, 44, 46а, 47, 49, 50, 54, 56, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98;

Проспект Кирова, 60, 60/7, 60/8, 60а, 62, 64, 66;

Улица Колхозная, 3, 6, 9, 9/1, 9/2, 9а, 11, 11/1, 11/2, 14, 16, 18, 20, 22;

Проспект Комсомольский, 52, 56а, 58;

Улица Косарева, 6а, 8, 9, 17б, 23, 25, 25а, 27, 17а;

Улица Космическая, 4/4;

Улица Кулагина, 1, 3, 5, 6, 6а, 6а стр.5, 6а стр.37, 39, 42, 43, 6а/42, 6б, 6в, 6д, 7, 8, 9, 11, 11/1, 13, 15, 17, 19, 19/1, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 37, 45;

Переулок Курский, 4, 6, 8;

Улица Лебедева, 69, 75, 75 стр.1, 77, 77а, 79, 83, 85, 87, 87/1, 92, 94, 96, 100, 102, 104, 135, 137, 139, 143;

Улица Льва Толстого, 40, 42, 44, 46, 46а, 48, 48а, 50, 51, 56, 56а, 57, 60, 62, 65, 67;

Улица Матросова, 4, 6, 8, 10;

Переулок Моряковский, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

Переулок Нахимова, 2, 4, 5, 6, 10, 10/1, 10/2, 12/1, 12/2, 14/1;

Улица Некрасова, 59, 61;

Переулок Нижний, 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 29, 29в, 29г, 35, 38, 45, 47, 48, 49, 62, 64, 68, 72, 82;

Улица Писемского, 1, 4, 6, 8;

Улица Салтыкова-Щедрина, 1, 4, 6, 7, 8, 8 стр.1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 35 стр.1, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 46, 48;

Улица Сибирская, 88, 90, 92, 96, 96а, 97, 99, 99а, 101, 101а, 105, 105а, 107, 109;

Переулок Смоленский, 9, 11, 18, 20, 21, 22, 24,12а;

Улица Совхозная, 2а, 4, 9;

Улица Трамвайная, 1, 1б, 3, 5;

Переулок Фруктовый, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10/1, 10в, 11, 12/1, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 28а, 29, 31, 37, 39, 41;

Проспект Фрунзе, 101, 103, 103 стр.1, 103 стр.5, 103 стр.6, 103 стр.7, 103а, 103а стр.1, 103д, 105, 105/1, 105а, 107, 109, 109а, 111, 111а, 112, 115, 115/3, 115б, 117а, 117б, 119, 119/5, 119/5 стр. 11, 119/5 стр. 16, 119/5 стр. 24, 119/5 стр. 23, 119/5 стр. 26, 119/5 стр.6, 119/5 стр.6, 119/5 стр.8, 119/5 стр.10, 119/5 стр.12, 119/5 стр.18, 119/5 стр.21, 119г, 119д, 119е, 119ж, 119к, 120, 120а, 121, 121в, 122, 123, 123/1, 124, 124/1, 125, 126, 127, 128, 128/1, 129, 130, 130, 130а, 131, 131/1, 132, 133, 133/1, 135, 137, 137/1, 137б, 152б, 156, 158, 160, 162, 166, 170, 172, 186, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 236/1, 236а, 236б, 238, 240, 240а, 240а стр. 18, 240а стр. 21, 240а стр. 22, 240а стр. 10, 240а стр. 14, 240б;

Переулок Цветочный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 стр.1, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28 стр.1, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42;

Улица Черноморская, 2а, 3б, 4, 5, 5/1, 12, 21, 24, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 38/5, 39, 41, 43, 46/2, 47, 48/1, 48а, 49, 50, 50/1, 50/2, 51, 52, 53, 54/1а, 54/2, 55, 57, 59, 60а, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66/1, 67, 68, 69, 71, 72, 75, 77, 79, 81, 83, 87, 89;

Улица Чкалова, 7, 9, 11, 11а, 14, 18;

Улица Шевченко, 44, 55, 55, 55 стр.3, 55/5, 55 стр. 2, 64/1;

Переулок Энергетический, 3, 3 стр.1, 4, 5, 6, 8.

Жителей домов, попавших в зону отключения, просят произвести необходимые запасы воды заблаговременно. Уточняется, что для жителей будет организован подвоз воды.

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