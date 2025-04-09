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В понедельник жители домов на 36 улицах Томска останутся без воды

Город, Томские новости, Отключение воды график интересные новости Томска жкх когда дадут воду ремонт водопровода Томска В понедельник жители домов на 36 улицах Томска останутся без воды

В понедельник утром, 14 апреля, в Томске в связи с проведением работ на водопроводных сетях часть жителей Кировского и Советского районов Томска останутся без воды. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Отключение продлится с 9.00 понедельника, 14 апреля, до 9.00 вторника, 15 апреля. В это время специалисты проведут переврезку новых водопроводных линий диаметром 300 и 500 миллиметров от пр. Кирова до ул. Елизаровых 48/6. В это время без воды останутся жители домов, расположенных по адресам:

Жителей домов, попавших в зону отключения, просят произвести необходимые запасы воды заблаговременно. Уточняется, что для жителей будет организован подвоз воды.

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