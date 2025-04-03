«Газпромнефть-Восток» реконструировал социальные объекты в Парабели

3 апреля 2025 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

В рамках реализации социально-экономического соглашения за 2024 год в Парабели был проведен капитальный ремонт трибун и спортивного комплекса центрального стадиона. В 2023 году в рамках аналогичного договора о сотрудничестве был отремонтирован обучающе-развивающий центр в поселке Заводской, который входит в состав Парабельского района, а также проведено техническое переоснащение Нарымского дома культуры.

«Газпромнефть-Восток» участвовал в масштабном ремонте стадиона — поля и оборудования для него, который завершился несколько лет назад. Реконструкция трибунного пространства и примыкающего к стадиону спортивного комплекса стала основой соглашения о социальном партнерстве, заключенном между предприятием и властями района в 2024 году.

В результате выполненных работ деревянные конструкции заменены на скамьи из полимерного материала, который обладает рядом преимуществ. Он устойчив к механическим повреждениям и износу, не подвержен гниению, коррозии и не впитывает влагу, что особенно важно в условиях сурового сибирского климата, а также безопасен для окружающей среды и здоровья людей. Новые трибуны оформлены в элегантной цветовой гамме: бежевые, белые и коричневые тона придают стадиону современный и эстетически привлекательный вид. Сертификат качества подтверждает соответствие материалов всем необходимым стандартам.

Кроме ремонта трибун в рамках соглашения о социальном партнерстве была проведена замена крыши спортивного комплекса, прилегающего к стадиону. Комплекс включает в себя тренажерный зал, помещение для занятий настольным теннисом, служебные комнаты и раздевалки. Также был обновлен участок для игры в городки.

«Газпромнефть-Восток» активно участвует в развитии инфраструктуры территорий деятельности. С 2006 года заключаются социально-экономические соглашения с администрациями Парабельского и Каргасокского районов Томской области, а также с Тарским районом Омской области. За годы сотрудничества реализовано более 35 проектов, направленных на реконструкцию и строительство значимых социальных объектов, включая школы, детские сады, спортивные комплексы и другие важные учреждения.

— Стадион является важным объектом для жителей Парабельского района. Его регулярно посещают около 700 спортсменов, а также проводятся межрайонные соревнования по различным видам спорта, таким как легкая атлетика, футбол и лапта. Благодаря реконструкции, условия для тренировок и соревнований стали значительно лучше, что способствует развитию физической культуры и здорового образа жизни среди местных жителей, — подчеркнула глава Парабельского района Томской области Елена Рязанова.

— Социально-экономические соглашения между «Газпромнефть-Востоком» и администрацией Парабельского района направлены на улучшение социальной сферы и играют важную роль в создании благоприятных условий для развития спорта, образования и досуга. В этом году мы продолжим работу в этом направлении и определим новые объекты для реконструкции в рамках соглашения, — отметил генеральный директор «Газпромнефть-Востока» Иван Раздобудько.

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