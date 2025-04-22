В центре Томска появились две «почтовые марки» с иллюстрациями Билибина

22 апреля 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В центре Томске появились два новых уличных арт-объекта в виде почтовых марок с иллюстрациями Ивана Билибина.

Их создал иркутский художник Василий Кузнецов, работающий под псевдонимом «Впишите имя». Подобные марки он установил ранее в Иркутске и Красноярске.

— Я долго думал, что можно сделать для Томска, так как советских марок с Томском и Красноярском нет. Хотел как-то привязать их к конкретному к месту, но у меня никак не получалось, — рассказывает художник Василий Кузнецов. — Я много раз спрашивал людей о Томске, так как сам никогда раньше тут не был. Мне рассказывали, что это студенческий город, что здесь растет пальма под большим куполом, а в водонапорной башне живет человек... Когда я смотрел в интернете о Томске, видел очень много деревянных отреставрированных зданий, которые выглядят, как сказочные теремочки. Поэтому решил, что сделаю серию со сказками в иллюстрациях Билибина. Выбрал две волнующие меня интересные работы. Начал их рисовать еще в Иркутске. Карандашный рисунок мне помог сделать мой друг-художник Степан Шоболов. А дорисовывал и раскрашивал я их уже в поезде.

Первый арт-объект «Было близко» расположен в Томске недалеко от дома с жар-птицами по адресу ул. Красноармейская, 69/1. На ней автор изобразил сюжет картины Ивана Билибина, где Иван-царевич ловит за хвост сказочную Жар-птицу.

Марка «Было близко» на ул. Красноармейская, 69/1. Фото: Савелий Петрушев

Вторая марка «Выбор» висит на здании бывшего доходного дома купца Голованова на пр. Ленина, 105. Там автор нарисовал Ивана-царевича на распутье. Примечательно, что недалеко от этого места, на ул. Крылова, 4, находится дом, в декоре которого использованы иллюстрации Билибина — Сова и Сирин. По словам художника, связать места и марки удалось уже по приезду в Томск:

— Заранее я не придумывал, какие будут места для марок, потому что на момент их создания я гулял по городу только на Яндекс и Google-картах. То есть, о том, что есть дом с жар-птицами, дом с билибинскими птицами, я еще тогда не знал, — говорит Василий. — Но когда я побывал на экскурсиях, пообщался с местными, я это узнал и понял — надо размещать марки конкретно возле мест, связанных с сюжетам моих работ. Начал искать там крепления от почтовых ящиков. И для меня стало большой радостью, что возле дома с жар-птицами я их нашел! А вот у дома с билибинскими птицами его не оказалось. Ближайшее [крепление], наверное, в метрах 700 было — как раз на проспекте Ленина.

Марка «Выбор» на пр. Ленина, 105. Фото: Савелий Петрушев

Закреплены марки на стены домов с помощью веревки на крючки бывших почтовых ящиков. Василий подчеркивает, что с одной стороны благодаря такому способу памятник остается невредимым, но с другой — эти арт-объекты становятся легкодоступны для воров. Например, в Красноярске они провисели всего два дня, а в Иркутске из четырех осталась лишь одна.

Во избежание неприятных ситуаций художник оставил на обратной стороне марки послание: «Пожалуйста, не снимайте, я так много сил вложил в это».

Марка «Выбор» на пр. Ленина, 105. Фото: Савелий Петрушев

По словам художника, создание одного такого арт-объекта занимает примерно два полных дня. В работе он использует фанеру, акриловые краски и маркеры. Идеи для будущих изделий Василий черпает из своей детской коллекции марок:

— В детстве мне очень нравилось рассматривать марки, иногда часами мог сидеть, перекладывать и сортировать их. И недавно я вновь наткнулся на свою коллекцию, начал перебирать и понял, что это очень интересный феномен: помимо того, что марки — это атрибут коммуникации, так как она клеится на письмо, так еще и марок выпущено столько и на разные темы, что придумывать-то сильно ничего не нужно. Бери перерисовывай и развешивай.

Как отмечает Василий, планов на продолжение проекта в Томске пока нет. Для него почтовые марки несут эстетическую и практическую функции. По словам художника, они используется в качестве альтернативы тэгам и помечают места, где он побывал.

В Томск Василий приехал в рамках Лаборатории молодого художника, которая проходит в Музее деревянного зодчества с 15 марта. По его словам, он занимается созданием ассамбляжа в виде оконной рамы.

— Она выглядит так же, как и рамы на самом доме Крячкова, где находится Музей деревянного зодчества. Все полностью изготавливалось из найденных досок, которые были обнаружены в строительном мусоре. Потом взял ткань, «Белизну» и нанес изображение решетки в виде солнышка, которое устанавливается на первых этажах окон, и изображение элементов резного деревянного декора. Собрал это в одну работу под названием «Пленэр». Назвал её так, потому что работал на улице и смотрел постоянно на окна.

Как добавляет художник, его работа уже установлена в Музее деревянного зодчества. Увидеть ее можно будет на итоговой выставке Лаборатории молодого художника с 29 апреля.

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