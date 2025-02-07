Томичей приглашают провести художественное исследование дома Крячкова

7 февраля 2025 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

С 15 марта по 29 апреля томские художники и фотографы смогут принять участие в исследовательской лаборатории «История одного дома», организованной Сибирским филиалом Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и частным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Академия Фотографии».

Как сообщают организаторы, лаборатория молодого художника — это междисциплинарный проект, направленный на поддержку и продвижение художников и фотографов Сибири. Ее участникам предстоит провести художественное исследование памятника архитектуры — особняка в стиле модерн, который построил для себя и своей семьи архитектор Андрей Крячков в 1911 году. По мнению авторов проекта, лаборатория позволит молодым художникам переосмыслить историческое и архитектурное наследие Томска и выявить его значимость в современном мире.

— Дом Крячкова, в котором сейчас находится Музей деревянного зодчества — это уже полюбившееся нашему филиалу место, — рассказывает куратор лаборатории Лукия Мурина. — Мы здесь успешно реализовали выставку «Архитектура жизни» в рамках проекта «Искусство жить дома», в котором художница Настя Безвершук с помощью художественной интервенции в пространство музея переосмыслила архитектурное наследие и семейную историю архитектора Андрея Крячкова. Это музей с большим потенциалом в Томске, он открыт современному искусству и современным художникам, поэтому мы, недолго думая, решили, что наша исследовательская лаборатория будет посвящена именно этому месту.

Фото: предоставлено организаторами

Программа лаборатории «История одного дома» будет состоять из теоретической и практической частей. Образовательный блок преимущественно пройдет в онлайн-формате и начнется 15 марта. Это будут лекции о современном искусстве, продвижении и продюсировании художественных проектов. Лекторы расскажут о том, как составить портфолио, подготовить заявки на гранты, конкурсы, стипендии для художников, что такое арт-резиденция и как работать с архивными документами в выставочных проектах.

Среди преподавателей приглашенные специалисты — куратор и арт-критик Марина Пугина, искусствовед Ирина Кудрявцева, историк фотографии Дарья Панайотти, арт-менеджер и ментор художников Анна Галеева, арт-директор Галереи Синара Арт Юлия Борзенкова, куратор арт-резиденции «Выкса» Кристина Горланова. Погружать в локальный контекст, историю жизни и архитектурной практики Андрея Крячкова будет томский историк архитектуры Людмила Исаева.

Практическая часть проекта начнется с 12 апреля, ее будет курировать уральский художник Сергей Потеряев. Под его руководством участники лаборатории разработают собственные проекты, которые в будущем могут разместиться в пространстве дома-музея.

— Моя задача, прежде всего, за время лаборатории создать сообщество единомышленников, которое работает совместно над общей идеей, — подчеркивает тьютор лаборатории Сергей Потеряев. — Стать не «мастером», а неким трекером, чтобы помочь реализовать проекты участников и пройти вместе этот путь. Поддержать их идеи и дать советы, как можно посмотреть на концепт или материал с другого ракурса. Попутно рассказывая, если это понадобится, как выбрать стратегию построения карьеры художника, вместе понять сильные и слабые стороны молодого автора. Используя свой опыт куратора и тьютора, при должном доверии, мы сможем за время лаборатории пройти путь от идеи до финальной реализации. Параллельная онлайн-программа даст еще больше знаний и инструментария в этом.

Тьютор лаборатории Сергей Потеряев Фото: предоставлено организаторами

Для переосмысления прошлого у​​​​​​частникам будут предложены три тематических направления. Первое — «Андрей Крячков. Дом, семья и архитектурная практика» — познакомит художников с биографией известного архитектора и расскажет о том, как жила его семья и каждую субботу за большим столом в особняке собирала своих друзей за самоваром. Второе — «После Крячкова» — посвящена жизни деревянного дома после отъезда семьи архитектора. И третье направление — «Сохраняя память» — затрагивает тему сохранения культурного наследия и деревянной архитектуры.

— Мы с командой Сибирского филиала планируем, что будут частые групповые встречи и личные консультации (если это нужно автору), совместные прогулки и обсуждения идей, где голос каждого важен. Я ожидаю от ребят вовлечения: прежде всего, коллективного участия и создания нового взгляда на Томск и тему лаборатории, — отмечает Сергей Потеряев.

К участию в лаборатории приглашаются художники и фотографы из Сибири старше 18 лет. Заявку можно отправить до 2 марта 2025 года на почту lmhtomsk@gmail.com.

После экспертный совет, состоящий из кураторов Сибирского филиала Пушкинского музея и тьютора, отберет десять участников, которые получат возможность пройти курс лекций и подготовить свой проект.

Результаты конкурсного отбора будут опубликованы в социальных сетях лаборатории не позднее 10 марта 2025 года.

Подробную информацию и пакет документов для подачи заявки можно найти в Telegram-канале и в сообществе проекта «ВКонтакте».

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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