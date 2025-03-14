В Томске снесли деревянный дом на Студенческой

Подрядчик завершил снос аварийного дома на ул. Студенческой, 53 в Томске, сообщает пресс-служба мэрии.

Шестиквартирное здание было построено в 1946 году и признано аварийным в 2013 году. Здание не является объектом культурного и исторического наследия. Ранее оно было расселено и отключено от всех ресурсов. Решение о его демонтаже было принято в связи с жалобами жителей на проникновение в помещение подростков и лиц без определенного места жительства.

— Также вчера была завершена процедура определения подрядной организации на снос аварийных расселенных домов по ул. Щорса, 15 и ул. Елизаровых, 16. Муниципальный контракт в ближайшее время будет заключен. Работы по сносу домов планируется завершить до конца апреля этого года, — рассказали в администрации Кировского района.

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