ФНС инициировала банкротство ООО «Вертодром «Томск Авиа», управляющего аэродромами в Томской области

28 марта 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Управление ФНС по Томской области подало в областной арбитражный суд заявление о признании банкротом ООО «Вертодром «Томск Авиа», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Заявление было подано 27 марта, к производству пока не принято. Долг компании составляет 22,2 млн рублей.

Вертодром «Томск Авиа» является оператором вертодрома в городе Колпашево (Томская область). В последние годы компания активно участвовала в торгах по продаже имущества аффилированного ООО «Промавиасервис» (признано банкротом в 2018 году). Ранее вертодром принадлежал дочерней компании «Промавиасервиса» — ООО «Авиакомпания «Томск Авиа» (ликвидировано вследствие банкротства в 2024 году).

Так, компания выкупила аэродромную инфраструктуру в Колпашеве, 100% в уставном капитале ООО «Аэропорт «Стрежевой» (оператор аэропортов в г. Стрежевом и вахтовом поселке Пионерный), взяла в управление взлетно-посадочную полосу в городе Кедровом на севере региона, а также выкупила хранилище горюче-смазочных материалов в Пионерном.

Также арбитражный суд рассматривает дело о банкротстве принадлежащего вертодрому аэропорта «Стрежевой» по заявлению ООО «Стрежевой теплоэнергоснабжение». Задолженность аэропорта составляет чуть более 2 млн рублей.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Вертодром «Томск Авиа» на 99% принадлежит Виктору Дубровскому, гендиректором является Сергей Горохов, который ранее возглавлял авиакомпанию «Томск Авиа» и «Промавиасервис». По итогам 2024 года ООО получило выручку в размере 353,7 млн рублей, чистая прибыль составила 1,85 млн рублей.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».