Завтра в Томске начнут взрывать лед

17 марта 2025 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

Завтра, 18 марта, в Томске в районе островов Боярских и у села Батурино пройдут ледовзрывные работы, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Работы у Боярских островов пройдут с 10.00 до 11.00. У села Батурино взрывать лед будут с 15.00 до 16.00. В районе островов Боярских специалисты пробурят 100 лунок, а у Батурино — 120. Общая протяженность участков подрывов льда составит более двух километров.

В среду, 19 марта, ледовзрывные работы пройдут на участке русла Оби в трех километра ниже по течение деревни Тискино Колпашевского района.

Заниматься подрывом будут специалисты красноярской компании «Бурвзрывпром».

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