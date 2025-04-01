Пять автобусов поставит в Томск компания из Нижнего Новгорода

Нижегородская АО «Платформа» выиграла торги на поставку в Томск пяти автобусов, четыре из которых среднего класса, сообщает пресс-служба мэрии.

Сумма контракта составляет 36,5 млн рублей. По его условиям поставить автобусы в Томск компания должна в течение 45 дней с момента заключения договора. Сейчас идет процедура заключения муниципального контракта.

Ранее мэр Томска Дмитрий Махиня объявил о необходимости создания муниципального парка, который закроет транспортную потребность жителей левого берега.

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