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Звуки тайги. Ухает ли в Томской области Букля из Хогвартса

Как звучит сибирская тайга? Какие пернатые обитатели Красной книги сегодня живут в Томской области и что важно делать для сохранения биоразнообразия региона?

Партнер проекта — предприятие «Газпромнефть-Восток» компании «Газпром нефть». Вместе мы исследуем редких птиц нашего региона и узнаем у специалистов интересные факты о них в спецпроекте «Звуки тайги» на «Томском Обзоре».

Nuctea scandiaca — полярная, или белая сова — жительница тундры. Именно там она устраивает гнездо и выводит похожих на комки серого пуха птенцов. Зато зимой полярные совы откочевывают южнее, как раз в Томскую область. Встретить здесь родственников знаменитой Букли из Хогвартса можно с поздней осени до марта.

Сергей Гуреев, старший научный сотрудник Биологического института ТГУ рассказывает, что увидеть этих краснокнижных птиц практически невозможно не только в городе, но и в тайге. А все потому, что охотятся полярные совы не в лесах, а в полях — там, где кормятся грызуны: «У сов острое зрение, и вопреки бытующему мнению, они видят хорошо не только ночью, но и днем. Просто основная активность у них сумеречная и ночная, а днем совы отдыхают. Кроме того, у этих птиц очень острый слух: они не столько видят какую-нибудь мышь или хомяка, сколько слышат её и на земле, и под снегом. У совиного зрения есть другая особенность: глаза у них расположены не по бокам, как у большинства птиц, а на плоском лицевом диске. И поэтому зрение прямое, как у человека. При этом поворот головы — 320 градусов: они могут, сидя на одном месте, повернуть голову практически по круговой! Это эволюционное приспособление, компенсирующее отсутствие бокового зрения».

И да, полярные совы не ухают — только послушайте, как на самом деле они звучат:

А еще сов разных видов в Сибири можно встретить прямо на автодороге, говорит ученый. В силу того, что перемещаются они по полям во время охоты на небольшой высоте — метр-полтора — в сумерках в свете фар можно увидеть птицу при перелете через дорогу. Главное, не ослепить и не сбить птицу в этот момент: «Дорожных знаков по птицам у нас не предусмотрено, поэтому человек должен сам быть более внимателен».

Сохранение биоразнообразия в регионе — актуальная тема не только для ученых, но и для бизнеса. Ответственное отношение к окружающей среде — важная часть корпоративной философии «Газпромнефть-Востока». Сегодня предприятие вкладывает значительные средства в природоохранные программы различных направлений, включая возобновление биоресурсов в нашем регионе.

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