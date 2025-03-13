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В Томской области планируют увеличить объем переработки рыбы и активней продавать ее на юг России

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В 2025 году в Томской области ожидается увеличение объема переработки рыбы. Этому способствуют как высокая вода в реках региона в прошлом году, так и запланированный ввод логистического центра для хранения и переработки речной фауны. Об этом на прошедшей сегодня, 13 марта, пресс-конференции сообщил замгубернатора по агропромышленной политике и природопользованию Михаил Ратнер.

— В Томске строится рыбный логистический центр, который позволит одновременно хранить до 500 тонн сырья, как добытого в наших реках, так и привезенного с Дальнего Востока. Для этой отрасли будет очень серьезный шаг вперед, — рассказал Михаил Ратнер.

В свою очередь и. о. начальника департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области Сергей Суходолов напомнил, что центр планировали ввести в эксплуатацию раньше, однако сроки сдвинулись из-за увеличения стоимости строительно-монтажных работ. На сегодняшний день объект завершен, ведется пусконаладка.

— Изначально предприятие говорило, что пункт будет рассчитан на 1000 тонн, но потом были рассчитаны проезды внутри холодильных камер и скорректированы объемы — до 500 тонн, — подчеркнул Сергей Суходолов.

По его словам, в этом году в Томской области планируется увеличение переработки рыбы до 5 тыс. тонн в год с 4,3 тыс. тонн в 2024.

— Мы поговорили с многими переработчиками. Все планируют наращивать объем и ассортимент увеличивать. Поэтому рассчитываем, что цель будет достигнута. Закуплен большой парк автомобилей-рефрижераторов, в том числе, благодаря господдержке. Сейчас наши переработчики активно уходят в другие регионы, продают не только на рынке Томской области, но в и регионах Сибири. Активно начал развиваться юг России, — отметил Сергей Суходолов.

Он уточнил, что в южных регионах большим спросом пользуется лещ из Каргасокского района.

— На юге России рыбы вообще в этом году нет, спрос очень большой, рассчитываем на это направление. Сейчас оно активно развивается. На Волге плохой был вылов в 2024 году, поэтому возник дефицит. В нашем регионе вылов был положительный, водность была высокая, поэтому в этом году ожидаем еще больший вылов, — уточнил Сергей Суходолов.

В свою очередь, Михаил Ратнер подчеркнул, что развитие и поддержка сельского хозяйства региона обеспечивает не только производственную безопасность, но и работает на решение вопросов занятости и социально-экономического развития территории.

— Поэтому здесь мы себе ставим по-прежнему — это приток молодых кадров в АПК. И вот этот треугольник, образовательный комплекс, работодатели, власть, мы должны сделать максимально бесшовным, — отметил Михаил Ратнер.

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