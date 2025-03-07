Томичей приглашают на бесплатные экскурсии по Физическому корпусу Томского политеха

7 марта 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Томичей приглашают на бесплатные сборные экскурсии по музеям и корпусам Томского политеха — в том числе и по историческому Физическому, сообщает пресс-служба ТПУ.

Первое подобное мероприятие пройдет 15 марта в 12.00. Экскурсия «Первые лица Томских вузов: к юбилеям Н.А. Гезехуса и Е.Л. Зубашева» посвящена первым руководителям Томского Императорского университета и Томского технологического института. Участники посетят Научную библиотеку ТГУ, где представлены материалы о деятельности первого ректора университета, а также пройдут пешеходной прогулкой по кварталу исторической застройки Томского политеха и посетят Главный корпус вуза.

В этот же день в 15.30 и 19 марта в 18.30 пройдет экскурсия «Тайны Главного». Ее участники смогут прогуляться по Главному корпусу вуза (пр. Ленина, 30), узнать историю его строительства, первое название, «детали» и символы, а также посетить первые аудитории и актовый зал.

Экскурсия по выставке «Патриарх сибирской школы бурения — Степан Степанович Сулакшин» пройдет в ТПУ 15 марта в 14.00 и 28 марта в 18.30. Выставка приурочена 105-летию Степана Сулакшина, доктора технических наук, профессора кафедры техники разведки месторождений полезных ископаемых, основателя и руководителя Сибирской научной школы в области бурения геологоразведочных скважин. Гости экспозиции увидят фотографии, награды и медали, научные работы, подарки, личные вещи выдающегося ученого.

Обзорная экскурсия по Минералогическому музею (ул. Советская, 73) пройдет 17 марта в 12.00 и в 14.00, 20 марта в 12.30 и в 14.30, а также 22 марта в 12.00. Ее участники смогут познакомиться с уникальной коллекцией минералов, которая собиралась геологами вуза более 100 лет.

Экскурсия по Палеонтологическому музею (ул. Советская, 73) пройдет 18 марта в 16.15 и 26 марта в 14.15. На ней экскурсантам покажут редкие и уникальные образцы древних животных со всего мира.

Пройтись по Горному корпусу вуза (ул. Советская, 73) смогут участники обзорной экскурсии 22 марта. Она начнется в 12.00 и будет посвящена знакомству с историей здания, особенностями архитектуры, историей становления первой геологической школы за Уралом. Кроме того, можно будет заглянуть в исторические лекционные аудитории.

Гостей также будет ждать обзорная экскурсия «Опытный Физический» по третьему корпусу ТПУ (пр. Ленина, 43). Она пройдет 22 и 29 марта в 14.00. На ней томичи узнают об истории строительства и жилом флигеле при физическом корпусе, создании первого НИИ, появлении телевидения и сборке первого сибирского самолета.

Для участия в экскурсиях необходимо зарегистрироваться по телефону +7 (38-22) 70-56-71 или через сообщения в официальной группе Комплекса музеев.

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