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«Ростелеком» расширил интернет-канал для трех сел Томской области

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«Ростелеком» в пять раз увеличил пропускную способность транспортной сети связи на участке «Томск-Зоркальцево». Скорость передачи данных выросла до 10 Гбит/с. В результате у абонентов из сел Зоркальцево, Березкино и Кудринский участок повысилось качество интернета.

Инженеры компании модернизировали станционное оборудование CWDM* — установили дополнительные модули в узле связи. Комплектующие, которые использовались при выполнении работ, российского производства и соответствуют мировым стандартам качества.

«Для нас важно, чтобы клиенты продолжали с комфортом пользоваться цифровыми сервисами „Ростелекома“. Поэтому мы расширяем зону присутствия и улучшаем качество предоставления услуг. Наши специалисты ежедневно мониторят нагрузку на сеть. Если они видят повышение предельного объема клиентского трафика на каком-либо узле связи, мы запускаем проекты по увеличению пропускной способности», — отметил директор Томского филиала «Ростелекома» Алексей Махорин.

«В прошлом году в регионе было модернизировано два участка магистральных линий: „Томск-Кривошеино“ и „Томск-Колпашево“. В 2025 году мы планируем расширение канала „Чажемто-Каргасок“ до 20 Гбит/с. Отмечу, что средняя пропускная способность транспортной сети от Томска до райцентров области составляет сегодня 20 Гбит/с. Есть узлы связи, где суммарная скорость достигает 60 Гбит/с», — подчеркнул технический директор Томского филиала «Ростелекома» Леонид Шурыгин.

*CWDM — технология спектрального уплотнения каналов, которая позволяет одновременно передавать множество потоков данных по одному оптическому волокну.

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