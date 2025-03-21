Смена акционера «Микрана» не повлияет на политику компании — гендиректор

21 марта 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

АО «НПФ «Микран» не планирует менять политику компании, несмотря на то, что его приобретает многопрофильный IT-холдинг «ИКС Холдинг», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на гендиректора «Микрана» Веру Паромонову.

«Политика компании не изменится, производственные мощности будут расти, объемы будут расти. По крайней мере, мы (с „ИКС Холдингом“ — прим. ред.) полезны друг для друга», — сказала она.

Как сообщалось, по данным «Ведомостей», «ИКС Холдинг» находится на финальной стадии сделки по приобретению «Микрана». Сумма сделки не раскрывается.

Научно-производственная фирма «Микран» была создана в 1991 году. Ее основными направлениями деятельности являются производство телекоммуникационного оборудования, контрольно-измерительной аппаратуры и аксессуаров СВЧ-тракта, сверхвысокочастотной электроники и модулей, радаров для навигации и обеспечения безопасности, мобильные комплексы связи, комплексные решения в области связи и автоматизации. В 2023 году выручка АО составила 7,38 млрд рублей, показав рост с 2022 года в 1,7 раза. EBITDA увеличилась на 10,2% — до 1,49 млрд рублей, чистая прибыль — на 11,2%, до 489,9 млн рублей.

Данные об акционерах АО «НПФ Микран» скрыты. В феврале 2024 года «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал, что 90% «Микрана» приобрела структура «Газпрома» — «Газпром тех». При этом, по данным самого «Микрана» на 1 июля 2024 года, единственным владельцем его акций являлось АО «Панорама» (основной вид деятельности — вложения в ценные бумаги).

«ИКС Холдинг» объединяет группы компаний YADRO, «Цитадель», «Криптонит», а также компанию по созданию низкоорбитальной спутниковой группировки широкополосной передачи данных с глобальным покрытием «Бюро 1440». Компании «ИКС Холдинга» создают телеком-оборудование, системы сбора, хранения и анализа данных, системы информбезопасности, спутниковые системы, вычислительную технику, чипы и другие решения.

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